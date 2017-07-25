В Удмуртии на четверть снизились объемы строительных работ

Об этом сообщает Удмуртстат.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии объем строительных работ в первом полугодии 2017 года на четверть снизился с аналогичным показателем прошлого года. Об этом сообщает Удмуртстат.

«В январе-июне 2017 года по виду деятельности «Строительство» выполнено работ в объёме 15,3 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составило 76% к аналогичному периоду 2016 года», - говорится в сообщении.

Также за этот период в регионе ввели 369,2 тыс. кв. м жилья, что на 5% больше, чем в первом полугодии 2016.

По этому показателю среди регионов ПФО регион находится на 7 месте, опередив Оренбургскую, Пензенскую, Ульяновскую, Кировскую области, а также Мордовию, Марий Эл и Чувашскую Республику.

Лидерами стали Башкортостан и Татарстан, объём работ по виду деятельности «Строительство» которых составил 81,2 млрд рублей и 94,6 млрд рублей соответственно.