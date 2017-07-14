15 июля временно изменяется расписание пригородного поезда Янаул - Ижевск

Это будет связано с ремонтом путей.

Ижевск. 15 июля временно изменяется расписание пригородного поезда сообщением Янаул – Ижевск. Как сообщает пресс-служба Ижевского региона ГЖД, это будет связано с ремонтом путей.

«Отправление из Янаула в 12:08 по московскому времени (на 51 минуту позже обычного расписания), прибытие в Ижевск в 16:06 (на 1 час 1 минуту позже обычного расписания)», - говорится в сообщении перевозчика.

Информацию по расписанию поездов дальнего и пригородного сообщения пассажиры могут получить в едином информационно-справочном центре ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, а также в справочных службах на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах.

Также эту информацию можно узнать на сайте www.rzd.ru в разделе «Пассажирам», на сайте АО «Содружество» и в справочной службе АО «Содружество» по телефону 8-800-550-53-93.