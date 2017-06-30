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      Удмуртия в минуту: обыски у Андрея Гальцина и рост тарифов ЖКХ

      18:00, 30 июня, 2017
      Яна Шамаева
      18:00, 30 июня, 2017
      Яна Шамаева
      65
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#транспорт\n#тарифы и цены\n#Андрей Гальцин\n#Удмуртия\n#тарифы\n#смерть\n#дорога\n#ливнёвки\n#ливни
      65
      0

      Обзор самых важных и интересных новостей пятницы, 30 июня.

      Ижевск. Удмуртия. Обыски прошли в доме экс-руководителя администрации главы Удмуртии. Андрея Гальцина подозревают в мошенничестве в крупном размере. В 2016 году его помощник списывал дорогую технику и отдавал ее Гальцину.

      Удмуртия в минуту: обыски у Андрея Гальцина и рост тарифов ЖКХ

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Тотальная чистка

      Ливневки почистили в Ижевске перед сильными дождями. В список самых проблемных улиц вошли Орджоникидзе, Ленина, 40 лет Победы, Чугуевского, Петрова, Союзная, Кирова, Новостроительная и другие.

      Уснул за рулем

      Причиной смертельного ДТП на Можгинском тракте, в котором погибли три человека, мог стать уснувший водитель. Мужчина выехал на встречную полосу. Трагедия произошла в четверг, 29 июня.

      Рост тарифов

      Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Удмуртии с 1 июля. В среднем, сумма в платежках увеличится на 3,5%. Холодная вода в Ижевске подорожает сразу на 30%.

      Идем на автобус

      Движение троллейбусов №6 и 9 закроют в Ижевске с 20:30 30 июня. Через сутки его возобновят. Транспорт не будет ходить от собора Невского до городка Металлургов.

      18:00, 30 июня, 2017
      Яна Шамаева
      65
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#транспорт\n#тарифы и цены\n#Андрей Гальцин\n#Удмуртия\n#тарифы\n#смерть\n#дорога\n#ливнёвки\n#ливни

       

       

       

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