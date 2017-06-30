Удмуртия в минуту: обыски у Андрея Гальцина и рост тарифов ЖКХ

Обзор самых важных и интересных новостей пятницы, 30 июня.

Ижевск. Удмуртия. Обыски прошли в доме экс-руководителя администрации главы Удмуртии. Андрея Гальцина подозревают в мошенничестве в крупном размере. В 2016 году его помощник списывал дорогую технику и отдавал ее Гальцину.

Тотальная чистка

Ливневки почистили в Ижевске перед сильными дождями. В список самых проблемных улиц вошли Орджоникидзе, Ленина, 40 лет Победы, Чугуевского, Петрова, Союзная, Кирова, Новостроительная и другие.

Уснул за рулем

Причиной смертельного ДТП на Можгинском тракте, в котором погибли три человека, мог стать уснувший водитель. Мужчина выехал на встречную полосу. Трагедия произошла в четверг, 29 июня.

Рост тарифов

Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Удмуртии с 1 июля. В среднем, сумма в платежках увеличится на 3,5%. Холодная вода в Ижевске подорожает сразу на 30%.

Идем на автобус

Движение троллейбусов №6 и 9 закроют в Ижевске с 20:30 30 июня. Через сутки его возобновят. Транспорт не будет ходить от собора Невского до городка Металлургов.