Смертельная авария под Ижевском: водитель «Газели» мог уснуть за рулем

Видео с места происшествия появилось в сети.

Ижевск. Удмуртия. Стали известны подробности смертельной аварии на Можгинском тракте под Ижевском. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, водитель «Газели», который выехал на встречную полосу, мог уснуть за рулем.

Напомним, авария произошла накануне, 29 июня, 158 километре автодороги «Елабуга-Пермь». 20-летний водитель «Газели» выехал на встречную полосу, где врезался в «Урал». После этого «Газель» откинуло на «Ладу Приору», которая ехала в попутном направлении, а «Урал» протаранил еще одну «Газель».

Смертельная авария под Ижевском Uploaded by ИА Сусанин on 2017-06-30.

«В результате аварии на месте ДТП скончался водитель первой «Газели». <…> Водителя «Урала» с травмами госпитализировали», - рассказал начальник отдела Вениамин Вычужанин.

Кроме того, скончались 60-летний водитель второй «Газели» и его пассажирка 1956 года рождения. Водителю «Приоры» медицинскую помощь оказали на месте, госпитализация ему не потребовалась.