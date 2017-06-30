Экс-руководителя администрации главы Удмуртии Гальцина заподозрили в мошенничестве

В отношении чиновника ведется расследование по части 3 статьи 159 УК России.

Ижевск. Удмуртия. Бывшего руководителя администрации главы Удмуртии Андрея Гальцина подозревают в мошенничестве. В отношении экс-чиновника расследуют дело по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»), пишет информагентство SM-News.

В 2016 году подчиненный Гальцина, возможно, по его указанию, списал ноутбуки, планшеты, сотовые телефоны на общую сумму более 100 тыс. рублей. Часть оборудования передали Гальцину и пользовался он ими после ухода со своего поста в марте 2017 года.

Бывшему чиновнику грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Напомним, в пятницу, 30 мая, стало известно, что правоохранительные органы проводят обыски в доме Андрея Гальцина. Источник, близкий к его семье, также подтвердил эту информацию.

Сам Гальцин сообщил, что ничего не знает и находится на отдыхе.