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      Экс-руководителя администрации главы Удмуртии Гальцина заподозрили в мошенничестве

      13:45, 30 июня, 2017
      Яна Шамаева
      13:45, 30 июня, 2017
      Яна Шамаева
      67
      0
      #Ижевск\n#обыски\n#Андрей Гальцин\n#Удмуртия
      Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»
      67
      0

      В отношении чиновника ведется расследование по части 3 статьи 159 УК России.

      Ижевск. Удмуртия. Бывшего руководителя администрации главы Удмуртии Андрея Гальцина подозревают в мошенничестве. В отношении экс-чиновника расследуют дело по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»), пишет информагентство SM-News.

      В 2016 году подчиненный Гальцина, возможно, по его указанию, списал ноутбуки, планшеты, сотовые телефоны на общую сумму более 100 тыс. рублей. Часть оборудования передали Гальцину и пользовался он ими после ухода со своего поста в марте 2017 года.

      Бывшему чиновнику грозит от двух до шести лет лишения свободы.

      Напомним, в пятницу, 30 мая, стало известно, что правоохранительные органы проводят обыски в доме Андрея Гальцина. Источник, близкий к его семье, также подтвердил эту информацию.

      Сам Гальцин сообщил, что ничего не знает и находится на отдыхе.

      13:45, 30 июня, 2017
      Яна Шамаева
      67
      0
      #Ижевск\n#обыски\n#Андрей Гальцин\n#Удмуртия

       

       

       

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