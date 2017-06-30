В Удмуртии с 1 июля вырастут тарифы на коммунальные услуги

В среднем по республике повышение составит 3,5%.

Ижевск. Удмуртия. Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Удмуртии в среднем на 3,5% с 1 июля. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, отклонения от указанного индекса по отдельным муниципалитетам составляют 2,1%. Таким образом, увеличение цены за «коммуналку» не превысит 5,6%.

Наибольший рост произойдет в Ижевске, Глазовском, Завьяловском и Камбарском районах из-за заключения концессионных соглашений.

Электрическая энергия

Средний рост тарифов на электрическую энергию для населения с 1 июля 2017 года составит 103,8%. Сельское население и жители городов в домах без газа будут платить 2,50 рублей/кВт.ч (+3,7%), городское население – 3,57 рублей/кВт.ч (+3,8%).

Тепловая энергия и горячее водоснабжение

Средний рост тарифов на тепловую энергию составит 3%, на горячую воду – 3,6%.

Холодное водоснабжение и водоотведение

В среднем по республике (без МУП «Ижводоканал») рост тарифов на водоснабжение – 3,7%.

Для МУП «Ижводоканал» тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение доведены до экономически обоснованного уровня, рост с 1 июля – 130%.

Газ

Использование газовой плиты обойдется жителям Удмуртии в 5,18 руб./куб.м. (+4,2%), 5,11 руб./куб.м (+3,9%) – газовая плита и водонагреватель, 5058 руб./1000 куб.м. (+3,9%) – отопление и использование газа на другие цели.

Платежки с новыми тарифами жители Удмуртии получат в начале августа.