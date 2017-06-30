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      В Удмуртии с 1 июля вырастут тарифы на коммунальные услуги

      12:36, 30 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      12:36, 30 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      266
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#коммунальные платежи\n#тарифы\n#жилищно-коммунальное хозяйство\n#коммунальные услуги\n#жилищно-коммунальные услуги
      Фото: susanin.news
      266
      0

      В среднем по республике повышение составит 3,5%.

      Ижевск. Удмуртия. Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Удмуртии в среднем на 3,5% с 1 июля. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, отклонения от указанного индекса по отдельным муниципалитетам составляют 2,1%. Таким образом, увеличение цены за «коммуналку» не превысит 5,6%.

      Наибольший рост произойдет в Ижевске, Глазовском, Завьяловском и Камбарском районах из-за заключения концессионных соглашений.

      Электрическая энергия

      Средний рост тарифов на электрическую энергию для населения с 1 июля 2017 года составит 103,8%. Сельское население и жители городов в домах без газа будут платить 2,50 рублей/кВт.ч (+3,7%), городское население – 3,57 рублей/кВт.ч (+3,8%).

      Тепловая энергия и горячее водоснабжение

      Средний рост тарифов на тепловую энергию составит 3%, на горячую воду – 3,6%.

      Холодное водоснабжение и водоотведение

      В среднем по республике (без МУП «Ижводоканал») рост тарифов на водоснабжение – 3,7%.

      Для МУП «Ижводоканал» тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение доведены до экономически обоснованного уровня, рост с 1 июля – 130%.

      Газ

      Использование газовой плиты обойдется жителям Удмуртии в 5,18 руб./куб.м. (+4,2%), 5,11 руб./куб.м (+3,9%) – газовая плита и водонагреватель, 5058 руб./1000 куб.м. (+3,9%) – отопление и использование газа на другие цели.

      Платежки с новыми тарифами жители Удмуртии получат в начале августа.

      тарифы.png

      12:36, 30 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      266
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#коммунальные платежи\n#тарифы\n#жилищно-коммунальное хозяйство\n#коммунальные услуги\n#жилищно-коммунальные услуги

       

       

       

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