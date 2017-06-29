МЧС Удмуртии: тополиный пух может стать причиной возникновения пожара

Источником возгорания может послужить непотушенный окурок или спичка, проведение огневых и сварочных работ.

Ижевск. В МЧС Удмуртии напомнили горожанам о том, что тополиный пух может стать причиной возникновения пожара. Как сообщили в ведомстве, источником возгорания может послужить непотушенный окурок или спичка, проведение огневых и сварочных работ.

«Огонь может перекинуться на жилые строения, заборы, различные деревянные конструкции, находящийся рядом автотранспорт, и привести к пожару. Улицы, дворы и скверы покрываются тополиным пухом, он проникает в слуховые окна чердаков, забивается в подвалы, сараи, через открытые окна проникает в квартиры», - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели также отмечают, что для детей поджигать тополиный пух – излюбленная забава, после которой нередко приходится вызывать пожарных.

«Пух вспыхивает, как порох, тем самым огонь благополучно доберётся до зданий и сооружений», - уточнили в МЧС.

ГУ МЧС по Удмуртии для предотвращения возгораний рекомендует жителям, предприятиям и обслуживающим организациям города:

- организовывать ежедневную чистку, уборку и полив дворов, тротуаров, дорог и мест скопления этого природного материала;

- предприятиям и учреждениям следует установить контроль за режимом курения;

- не разводить костры и не сжигать мусор;

- тщательно проводить подготовку к проведению сварочных и других огневых работ;

- установить на территории частного сектора, предприятий бочки с водой, щиты с набором первичных средств пожаротушения (огнетушители, песок, багры, лопаты и т.п.);

- пресекать любые игры подростков и детей, связанных с поджиганием пуха.

Соблюдение этих простых правил позволит предотвратить пожар и сохранить имущество.

При обнаружении пожара немедленно сообщайте в пожарно-спасательную службу по телефонам 01, «101».