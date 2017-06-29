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      МЧС Удмуртии: тополиный пух может стать причиной возникновения пожара

      12:58, 29 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      12:58, 29 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      140
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#происшествие\n#пожар\n#предупреждение
      Фото: pixabay.com
      140
      0

      Источником возгорания может послужить непотушенный окурок или спичка, проведение огневых и сварочных работ.

      Ижевск. В МЧС Удмуртии напомнили горожанам о том, что тополиный пух может стать причиной возникновения пожара. Как сообщили в ведомстве, источником возгорания может послужить непотушенный окурок или спичка, проведение огневых и сварочных работ.

      «Огонь может перекинуться на жилые строения, заборы, различные деревянные конструкции, находящийся рядом автотранспорт, и привести к пожару. Улицы, дворы и скверы покрываются тополиным пухом, он проникает в слуховые окна чердаков, забивается в подвалы, сараи, через открытые окна проникает в квартиры», - говорится в сообщении ведомства.

      Спасатели также отмечают, что для детей поджигать тополиный пух – излюбленная забава, после которой нередко приходится вызывать пожарных.

      «Пух вспыхивает, как порох, тем самым огонь благополучно доберётся до зданий и сооружений», - уточнили в МЧС.

      ГУ МЧС по Удмуртии для предотвращения возгораний рекомендует жителям, предприятиям и обслуживающим организациям города:

      - организовывать ежедневную чистку, уборку и полив дворов, тротуаров, дорог и мест скопления этого природного материала;

      - предприятиям и учреждениям следует установить контроль за режимом курения;

      - не разводить костры и не сжигать мусор;

      - тщательно проводить подготовку к проведению сварочных и других огневых работ;

      - установить на территории частного сектора, предприятий бочки с водой, щиты с набором первичных средств пожаротушения (огнетушители, песок, багры, лопаты и т.п.);

      - пресекать любые игры подростков и детей, связанных с поджиганием пуха.

      Соблюдение этих простых правил позволит предотвратить пожар и сохранить имущество.

      При обнаружении пожара немедленно сообщайте в пожарно-спасательную службу по телефонам 01, «101».

      12:58, 29 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      140
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#происшествие\n#пожар\n#предупреждение

       

       

       

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