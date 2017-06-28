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      Мифические облака в Ижевске, новое звание почетного гражданина и Дуров против Telegram: что произошло минувшей ночью

      08:22, 28 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      08:22, 28 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      287
      0
      #технологии\n#ДТП\n#Ижевск\n#погода\n#авария\n#Россия\n#Удмуртия\n#ВКонтакте\n#погода в Удмуртии\n#Павел Дуров\n#погода в Ижевске
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus/Анна Печенкина
      287
      0

      «Сусанин» рассказывает, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Журналисты информагентства «Сусанин» рассказывают о том, что произошло в ночь с 27 на 28 июня в Удмуртии, России и мире. В подборку попали новости о ДТП с участием пешехода в Ижевске и небольшая подборка мифических туч, которые вчера появились в небе над столицей Удмуртии. Также корреспонденты расскажут о том, какое новое почетное звание может появиться в нашей стране, и как отреагировал Павел Дуров на заявления о том, что он придумывает способы обхода блокировки Telegram.

      Мифические облака:

      Вчера вечером в небе над Ижевском появились, как их прозвали сами горожане, мифические облака. Гроза принесла с собой ливень, сильный ветер и даже небольшой град. Примечательно, что небо за тучей окрасилось в алый цвет, что придало погодному явлению еще больший эффект. Жители столицы Удмуртии активно делились фотографиями прошедшей грозы в социальных сетях.

       

      ДТП с участием пешехода:

      Также минувшей ночью на улице Первомайской, неподалеку от кольца сбили пешехода. По словам очевидцев, он остался жив, но получил травмы. На месте работали медики.

       

      Почетный гражданин:

      В Совете Федерации задумались о введении звания почётного гражданина России. Как сообщает L!fe со ссылкой на «Парламентскую газету», об этом рассказал сенатор Вячеслав Тимченко, который и планирует разработать соответствующий законопроект.

      «Сейчас есть звание Герой России. Это прекрасная награда, но не все могут её получить, не все совершили воинский подвиг во имя Родины. При этом множество людей достойны не меньше высочайшей оценки со стороны государства. А этой оценки нет, потому что просто нет соответствующего звания», — отметил Тимченко.

      Сенатор считает, что высокого звания можно удостоить за неоценимый вклад в развитие страны. По его мнению, компетенция присваивать его будет находиться у Федерального Собрания.

      Дуров vs Telegram

      Павел Дуров опроверг сообщения о разработке способа обхода блокировки Telegram в «два клика». Об этом минувшей ночью сообщил «Интерфакс».

      «Не дайте себя обмануть - все официальные заявления про возможную блокировку или способы ее обхода будут публиковаться централизованно в блоге Telegram на сайте telegram.org», - написал Дуров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

      «У команды Telegram нет официальных (или неофициальных) русскоязычных каналов. Единственные обращения на русском языке, связанные с официальным Telegram, появляются здесь - на моей странице в ВК», - подчеркнул он.

      08:22, 28 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      287
      0
      #технологии\n#ДТП\n#Ижевск\n#погода\n#авария\n#Россия\n#Удмуртия\n#ВКонтакте\n#погода в Удмуртии\n#Павел Дуров\n#погода в Ижевске

       

       

       

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