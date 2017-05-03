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      Удмуртия в минуту: гроза и обыски у руководителей лагеря «Дружба»

      18:51, 03 мая, 2017
      Ксения Чернова
      18:51, 03 мая, 2017
      Ксения Чернова
      415
      0
      #дети\n#спорт\n#здоровье\n#дороги\n#Ижевск\n#Татарстан\n#погода\n#животные\n#видео\n#весна\n#ремонт дорог\n#здравоохранение\n#Картина дня\n#Александр Бречалов
      415
      0

      Обзор самых важных новостей среды, 3 мая.

      Ижевск. Удмуртия. Число заболевших в лагере «Дружба» под Ижевском превысило 90 человек. В больнице оказались 72 ребенка и 11 взрослых. Следователи провели обыски в домах руководителей лагеря, в самом учреждении тоже прошла проверка. Выяснилось, что сотрудники столовой были больны норовирусом.

       

      Удмуртия в минуту: гроза и обыски у руководителей лагеря "Дружба"

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)


       

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      18:51, 03 мая, 2017
      Ксения Чернова
      415
      0
      #дети\n#спорт\n#здоровье\n#дороги\n#Ижевск\n#Татарстан\n#погода\n#животные\n#видео\n#весна\n#ремонт дорог\n#здравоохранение\n#Картина дня\n#Александр Бречалов
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