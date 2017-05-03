Удмуртия в минуту: гроза и обыски у руководителей лагеря «Дружба»

Обзор самых важных новостей среды, 3 мая.

Ижевск. Удмуртия. Число заболевших в лагере «Дружба» под Ижевском превысило 90 человек. В больнице оказались 72 ребенка и 11 взрослых. Следователи провели обыски в домах руководителей лагеря, в самом учреждении тоже прошла проверка. Выяснилось, что сотрудники столовой были больны норовирусом.





Проблемы с оптимизацией

Врио главы Удмуртской Республики Александр Бречалов оценил оптимизацию здравоохранения в республике. Он признал, что она прошла с проблемами. Также Бречалов рассказал о региональной казне и спортивном туризме.

Выгодное предложение

162,5 млн рублей сэкономят в Ижевске на ремонте дорог. Такие результаты принесли проведенные аукционы. За качеством ремонта будут следить общественники.

Девушка с собакой

В Удмуртию приехала путешественница из Набережных Челнов. Она устроила велопробег для своей умирающей таксы. Девушка с собакой планирует добраться до Магадана.

Гроза в начале мая

В Ижевске прошла первая гроза. Согласно прогнозу, плохая погода сохранится до 22:00 среды, 3 мая. Порывы ветра будут достигать 15-19 метров в секунду.