Число заболевших в лагере «Дружба» в Ижевске выросло до 90 человек

В больницу попали 83 человека, в том числе 11 взрослых.

Ижевск. Удмуртия. Число заразившихся ротовирусной и норовирусной инфекциями в лагере «Дружба» в Ижевске выросло до 90 человек. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, в больницу попали 83 человека, в том числе 11 взрослых.

Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. К текущему утру состояние больных улучшилось.

«По предварительной оценке, госпитализированные в стационар дети будут там лечиться до пятницы», - отмечается в сообщении.

Между тем, пресс-служба местного Управления Роспотребнадзора сообщает, что норовирус выявили у сотрудников столовой лагеря «Дружба», в котором разместились дети: «Возникновение заболеваний связано с реализацией пищевого пути передачи. Наличие грубых нарушений санитарного законодательства при эксплуатации столовой, осуществляющей питание участников игры, способствовали инфицированию больных».

Напомним, об отравлении стало известно утром вторника, 2 мая. У участников чемпионата России по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» появились симптомы: рвота, температура, жидкий стул. По факту отравления следователи возбудили уголовное дело. Среди пострадавших - школьники из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода и других городов.

«Пищеблок лагеря закрыт. Силами органов местного самоуправления 2 и 3 мая в лагерь организован подвоз горячего питания и питьевой воды», - отмечается в сообщении пресс-службы Ижевска.

Вечером 2 мая в пресс-службе Минздрава сообщили предварительный диагноз отравившихся детей – «вирусная диарея». Позже появились сведения о ротавирусной инфекции.

Здоровых детей из лагеря отправляют по домам. Во вторник удалось вывезти 246 участников чемпионата.

«Многим из них потребовалось срочно поменять билеты – и я благодарен руководству ГЖД, которое подключилось к решению этой задачи. Сегодня из лагеря выедут 60 детей. Каждая из групп отъезжающих снабжена профилактическими медикаментами и будет сопровождаться представителями Администрации Ижевска», - отметил исполняющий обязанности премьер-министра Удмуртии Виктор Савельев.

Он подчеркнул, что ситуация в лагере «Дружба» вскрыла несовершенства, в том числе в области законодательства, позволяющие проводить мероприятия с участием детей без должного уровня контроля. Например, школьники приехали на чемпионат без медсправок и не прошли входной медицинский контроль.

По факту произошедшего Следственное управление СК России по Удмуртской Республике возбудило уголовное дело части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Проверку проводят также сотрудники Прокуратуры Удмуртской Республики.