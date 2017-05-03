Александр Бречалов дал оценку проведенной в Удмуртии оптимизации здравоохранения

Временно исполняющий обязанности главы республики рассказал о проблемах региона.

Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртской Республики Александр Бречалов выступил в прямом эфире телеканала «Россия 24» и рассказал о проблемах региона. В частности, он дал оценку проведенной в Удмуртии оптимизации системы здравоохранения.

«Оптимизация у нас прошла с проблемами, жалобы жителей обоснованны», - уверен Бречалов.

При этом он отметил, что ситуация со здравоохранением в Удмуртии не такая плохая, что жители не могут получить медицинскую помощь. Бречалов добавил, что вопросы медобеспечения, также как проблемы с дорогами и транспортом, взяты под особый контроль. Эти направления выведены в казначейское сопровождение, что значит, что чиновникам придется отчитываться за каждый потраченный рубль.

Руководитель региона подчеркнул, что в случае неудовлетворительной работы любой из сотрудников властных структур в Удмуртии может лишиться своего места.

«Если есть запрос от граждан, мы будем с ним работать. Как реагируют коллеги-чиновники, меня не очень (волнует)», - отметил Бречалов.

Именно обращения граждан врио главы республики назвал ключевым элементом в работе госслужащих.

Рассказал Бречалов и о привлечении инвестиций в экономику Удмуртии. В частности, инструментом для этого планируется сделать спортивный и событийный туризм. Кроме того, за счет привлеченных средств планируется развивать промышленность.

«В Удмуртии много сделано, но мы плохо упаковываем это и подаем в Россию и в мир», - посетовал Бречалов.

В числе приоритетных задач он назвал также изменение ситуации с наполнением бюджета. Дело в том, что в настоящее время объем государственного долга Удмуртии практически равен доходной части ее бюджета. Бречалов заявил: «Ситуация стабильная, но меня она не устраивает».