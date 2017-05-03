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      Жителей Ижевска предупредили об усилении ветра и грозах

      15:29, 03 мая, 2017
      Ксения Чернова
      15:29, 03 мая, 2017
      Ксения Чернова
      327
      0
      #общество\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#весна
      327
      0

      Погода испортится в ближайшие часы.

      Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска предупредили об усилении ветра и грозах. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, погода испортится в ближайшие часы.

      Согласно прогнозу, грозы будут продолжаться до 22:00 среды, 3 мая. Порывы ветра будут достигать 15-19 метров в секунду.

      «На холодном фронте, который достиг западных районов республики, наблюдаются грозы. При грозах возможно усиление ветра. Будьте осторожны! А за фронтом более прохладная воздушная масса», - предупредила пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина на своей странице в соцсети «Фейсбук».

      15:29, 03 мая, 2017
      Ксения Чернова
      327
      0
      #общество\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#весна
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