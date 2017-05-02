Погоня в Ижевске, разговор Путина с Трампом и теракты в Европе: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о том, что произошло в Удмуртии, России и мире пока вы спали.

Ижевск. Корреспонденты «Сусанина» рассказывают о том, что произошло минувшей ночью в Удмуртии, России и мире. В утренний дайджест попали новости с дорог Ижевска, анонс телефонного разговора российского и американского лидеров, рейтинг Путина в России, а также другие интересные события, произошедшие в ночь с 1 на 2 мая.

ДТП с участием мотоциклиста

В Ижевске произошло ДТП на перекрестке улиц Карла Маркса и Бородина. Судя по сообщениям в соцсетях, столкнулся автомобиль с мотоциклом, на котором помимо водителя ехал еще и пассажир. Как пишут очевидцы аварии в популярной ижевской группе ИГГС, при столкновении пострадала девушка-пассажир. Мужчина, находившийся за рулем, был хорошо экипирован и тяжелых травм не получил. «Сусанин» пока не располагает официальными комментариями ГИБДД Удмуртии.

Wall ДТП на перекрестке ул. К. Маркса и Бородина с участием мотоцикла. Как сообщает наш источник, приближенный к ситуации Анастасия Широбокова: - Пострадала девушка - пассажир, предположительно вывих плеча. Увезли на реанимации. Водитель мотоцикла был в экипировке и сильно не пострадал. фото: @id14749209, @id13280590, @id146246010, @id56133838 #мото #Ижевск

Полицейская погоня

Также в социальных сетях жители столицы Удмуртии сообщили о том, что на перекрестке улиц Майской и Удмуртской сотрудники полиции задержали водителя. Судя по опубликованным фото в погоне принимали участие сразу несколько экипажей ГИБДД.

«Было весело. Приняли как в одном из крутых блокбастеров» - сообщает один из очевидцев.

Wall задержание на перекрёстке ул. Удмуртская и Майская. "Было весело. Приняли как в одном из крутых блокбастеров" - сообщает один из очевидцев. фото: @id228568738, @id150548443 #инцидент #Ижевск

Разговор двух лидеров

Минувшей ночью также стало известно о том, что Владимир Путин запланировал телефонный разговор с Дональдом Трампом. Как сообщает «Интерфакс», этот разговор лидеров России и США. Первый состоялся 28 января второй 4 апреля после теракта в Санкт-Петербурге.

Рейтинг Путина

L!fe на своих страницах со ссылкой на «Коммерсант» написал о том, что 48 процентов россиян заявили о своей готовности проголосовать за Путина на предстоящих выборах 2018 года. Его традиционные соперники — Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский — получили бы по три процента. Министр обороны Сергей Шойгу и лидер незарегистрированной Партии прогресса Алексей Навальный — по одному проценту.

Возможные теракты

Госдепартамент США предупредил о терактах, которые могут произойти в Европе до 1 сентября 2017 года. По информации «Интерфакса», в департаменте призвали американцев во время летнего сезона проявлять бдительность в общественных и туристических местах, в торговых центрах, отелях, клубах, парках, аэропортах, ресторанах, храмах, так как эти объекты остаются «приоритетными для возможных атак».

Лучший игрок?

Российского вратаря Сергея Бобровского номинировали на приз лучшему игроку сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Как пишет L!fe, двумя другими претендентами на получение почётной награды стали нападающие Сидни Кросби и Коннор Макдэвид. Отметим, что за всю историю лишь восемь раз голкиперов признавали самыми ценными игроками сезона в НХЛ.

Вулкан проснулся?

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил шестикилометровый столб пепла. Отмечается, что пепловый шлейф распространился на 100 км в северо-восточном направлении от вулкана. Кроме того, вулкану установлен «оранжевый» код авиационной опасности. По информации RT, это означает, что он может представлять опасность для международных и местных авиалиний, проходящих в районе полуострова.