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      Атомная Удмуртия: где в республике хотели построить АЭС?

      18:53, 26 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      18:53, 26 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      114
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Чернобыль
      Фото: pixabay.com
      114
      0

      В день 31-летней годовщины взрыва на Чернобыльской АЭС «Сусанин» вспомнил, почему Удмуртия не стала атомной республикой.

      Ижевск. Удмуртия. Сегодня Удмуртия и весь остальной мир вспоминает трагическую дату – 31 год со дня Чернобыльской катастрофы. В этот день из-за взрыва на границе тогда еще советских Украины и Белоруссии взорвался турбогенератор.

      В результате произошло разрушение четвертого энергоблока атомной электростанции, которая на момент аварии была самой мощной в СССР.

      Мало кто из жителей Удмуртии знает, что и в нашем регионе хотели построить свою атомную электростанцию. Об этом мы писали еще год назад, но текст о том, как легендарное село Бураново чуть не стало городом атомщиков, не стал менее интересен.

      Сусанин / Атомная Удмуртия

      Вот что писал об этом журнал "Наука и жизнь" в 1981 году: На производство горячей воды и пара (низкотемпературного тепла) для нужд городов и промышленности расходуется в полтора раза больше топлива, чем для выработки электроэнергии, при этом значительную часть тепла вырабатывают мелкие, малоэффективные установки, сжигающие наиболее ценные виды топлива - нефть и газ.

      18:53, 26 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      114
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Чернобыль
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