Атомная Удмуртия: где в республике хотели построить АЭС?

В день 31-летней годовщины взрыва на Чернобыльской АЭС «Сусанин» вспомнил, почему Удмуртия не стала атомной республикой.

Ижевск. Удмуртия. Сегодня Удмуртия и весь остальной мир вспоминает трагическую дату – 31 год со дня Чернобыльской катастрофы. В этот день из-за взрыва на границе тогда еще советских Украины и Белоруссии взорвался турбогенератор.

В результате произошло разрушение четвертого энергоблока атомной электростанции, которая на момент аварии была самой мощной в СССР.

Мало кто из жителей Удмуртии знает, что и в нашем регионе хотели построить свою атомную электростанцию. Об этом мы писали еще год назад, но текст о том, как легендарное село Бураново чуть не стало городом атомщиков, не стал менее интересен.