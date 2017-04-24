Обзор главных новостей, произошедших в регионе с 17 по 23 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Еще одна неделя апреля подошла к концу, оставив немалый «новостной» след в информационном пространстве Удмуртии. О том, что произошло в регионе с 17 по 23 апреля, расскажу в своей традиционной рубрике «Пара строк» корреспонденты информационного агентства «Сусанин».

Пара строк: что произошло в Удмуртии за неделю 17-23 апреля 2017 года видеообзор новостей Удмуртииза неделю

Врио главы Удмуртии побывал с рабочей поездкой в Кечёво Малопургинского района. Решить жилищную проблему переселенцев из ветхого жилья пообещали до конца лета 2017 года.

Дочь арестованного экс-главы Удмуртии Юлия Башкова написала заявление об уходе с поста замминистра транспорта и дорожного хозяйства. Позже исполняющий обязанности премьер-министра региона Виктор Савельев заявление об увольнении подписал.

Клип про любовь врио главы Удмуртии Александра Бречалова к спорту и соцсетям сняли в Ижевске. Бречалов заявил, что видеоролик видел, и скоро у него будет предложение для его создателей.

Грузовик насмерть сбил 2-летнего мальчика на велосипеде-коляске в Ижевске, в то время как его отец зашел в бар. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело, водитель сказал, что ребенок находился в «слепой» зоне.

Семнадцатый апелляционный суд Перми обязал АО «Ижавиа» пускать в аэропорт Ижевска «Саратовские авиалинии». За невыполнение требований ФАС компании придется заплатить штраф в 485,7 тыс. рублей.