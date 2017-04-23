Врио главы Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал появление клипа #ВРИО

Как рассказал журналистам руководитель региона, в дальнейшем у него будут предложения к исполнителям песни.
Глазов. Удмуртия. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал появление клипа #ВРИО. В дальнейшем у руководителя региона будут предложения к исполнителям песни.
«Я оставлю это за скобками. Разные были эмоции. Клип есть. У меня в дальнейшем будет предложение для этой группы. Подождем несколько дней», - сказал Александр Бречалов.
Напомним, клип появился в Сети в середине апреля и уже набрал более 60 тыс. просмотров.
#ВРИО
Добро пожаловать в Удмуртию, Александр Бречалов! Побежали вместе :). Ижевск, Удмуртия, глава Удмуртии, триатлон
Позже менеджер и музыкант ижевской кавер-банды «ПрагаLIVE» Аскар Аитов рассказал журналистам информагентства «Сусанин» как придумывали и снимали клип.
Менеджер ПрагаLIVE рассказал о клипе про врио главы Удмуртии
Менеджер и музыкант ижевской кавер-банды "ПрагаLIVE" Аскар Аитов рассказал сколько коллектив заработал на клипе про врио главы Удмуртии. За сутки видео набрало на Youtube 30 тыс. просмотров и получило множество комментариев в социальных сетях. https://susanin.news/udmurtia/society/20170418-235356/ Оригинальный видеоклип - https://youtu.be/a4Nu_7chgnE