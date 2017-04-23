Врио главы Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал появление клипа #ВРИО

Как рассказал журналистам руководитель региона, в дальнейшем у него будут предложения к исполнителям песни.

Глазов. Удмуртия. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал появление клипа #ВРИО. В дальнейшем у руководителя региона будут предложения к исполнителям песни.

«Я оставлю это за скобками. Разные были эмоции. Клип есть. У меня в дальнейшем будет предложение для этой группы. Подождем несколько дней», - сказал Александр Бречалов.

Напомним, клип появился в Сети в середине апреля и уже набрал более 60 тыс. просмотров.

#ВРИО Добро пожаловать в Удмуртию, Александр Бречалов! Побежали вместе :). Ижевск, Удмуртия, глава Удмуртии, триатлон

Позже менеджер и музыкант ижевской кавер-банды «ПрагаLIVE» Аскар Аитов рассказал журналистам информагентства «Сусанин» как придумывали и снимали клип.