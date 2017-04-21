Апелляционный суд обязал «Ижавиа» пустить «Саравиа» в аэропорт Ижевска

Удмуртский перевозчик заплатит 500 тыс. руб. за невыполнение требований ФАС.

Ижевск. Удмуртия. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми во вторник обязал АО «Ижавиа» пускать в аэропорт Ижевска «Саратовский авиалинии». Кроме того, компании из Удмуртии придется выплатить штраф в 485,7 тыс. рублей, сообщается на сайте суда.

Напомним, дело о нарушении антимонопольного законодательства возбудили по заявлению ОАО «Саратовские авиалинии», согласно которому ижевская компания «препятствует обществу в доступе на рынок регулярных перевозок пассажиров по маршруту Ижевск – Москва – Ижевск».

Комиссия Удмуртского УФАС России, изучив представленные документы, решила признать «Ижавиа» нарушившим закон о конкуренции, выдать авиакомпании предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением, а также обратилась в суд с иском о принудительном разделении компании на авиаотряд и аэропорт.

В итоге, указанное решение послужило поводом к возбуждению дела об административном правонарушении в отношении ижевской компании, по результатам рассмотрения которого общество привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 485,6 тыс. рублей.

Не согласившись с указанными решением, предписанием и постановлением представители АО «Ижавиа» обжаловали их в Арбитражный суд Удмуртской Республики. «Арбитражный суд Удмуртской Республики отказал в удовлетворении требований компании в полном объеме, подтвердив законность выводов Удмуртского УФАС России», - говорится в сообщении.

В январе 2017 года стало известно, что «Ижавиа» заплатит штраф в полмиллиона рублей по делу «Саратовский авиалиний».