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      Апелляционный суд обязал «Ижавиа» пустить «Саравиа» в аэропорт Ижевска

      14:58, 21 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      14:58, 21 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      219
      0
      #ФАС\n#Ижевск\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#УФАС
      219
      0

      Удмуртский перевозчик заплатит 500 тыс. руб. за невыполнение требований ФАС.

      Ижевск. Удмуртия. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми во вторник обязал АО «Ижавиа» пускать в аэропорт Ижевска «Саратовский авиалинии». Кроме того, компании из Удмуртии придется выплатить штраф в 485,7 тыс. рублей, сообщается на сайте суда.

      Напомним, дело о нарушении антимонопольного законодательства возбудили по заявлению ОАО «Саратовские авиалинии», согласно которому ижевская компания «препятствует обществу в доступе на рынок регулярных перевозок пассажиров по маршруту Ижевск – Москва – Ижевск».

      Комиссия Удмуртского УФАС России, изучив представленные документы, решила признать «Ижавиа» нарушившим закон о конкуренции, выдать авиакомпании предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением, а также обратилась в суд с иском о принудительном разделении компании на авиаотряд и аэропорт.

      В итоге, указанное решение послужило поводом к возбуждению дела об административном правонарушении в отношении ижевской компании, по результатам рассмотрения которого общество привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 485,6 тыс. рублей.

      Не согласившись с указанными решением, предписанием и постановлением представители АО «Ижавиа» обжаловали их в Арбитражный суд Удмуртской Республики. «Арбитражный суд Удмуртской Республики отказал в удовлетворении требований компании в полном объеме, подтвердив законность выводов Удмуртского УФАС России», - говорится в сообщении.

      В январе 2017 года стало известно, что «Ижавиа» заплатит штраф в полмиллиона рублей по делу «Саратовский авиалиний».

      14:58, 21 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      219
      0
      #ФАС\n#Ижевск\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#УФАС
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