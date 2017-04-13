Бывший вице-премьер Удмуртии рассказал в «Кофемолке» про сарапульские арбузы и «камских» людей

Александр Коробейников поделился воспоминаниями о первой зарплате и обосновал поворот республики лицом к сельскому хозяйству в 90-х годах.

Ижевск. Удмуртия. Бывший вице-премьер Удмуртии Александр Коробейников рассказал в проекте «Кофемолка» про выращивание в Сарапульском районе арбузов и винограда. Вместе с ведущим – Энвилем Касимовым обсудили особенности характера людей, живущих вдоль Камы.

Председатель колхоза в третьем поколении рассказал о своей первой зарплате и объяснил, почему республика в 90-х годах XX века повернулась лицом к сельскому хозяйству.

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