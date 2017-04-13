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      Бывший вице-премьер Удмуртии рассказал в «Кофемолке» про сарапульские арбузы и «камских» людей

      19:16, 13 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      19:16, 13 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      97
      0
      #общество\n#сельское хозяйство\n#Энвиль Касимов\n#видео\n#интервью\n#Сарапульский район\n#Кофемолка
      Фото: susanin.news
      97
      0

      Александр Коробейников поделился воспоминаниями о первой зарплате и обосновал поворот республики лицом к сельскому хозяйству в 90-х годах.

      Ижевск. Удмуртия. Бывший вице-премьер Удмуртии Александр Коробейников рассказал в проекте «Кофемолка» про выращивание в Сарапульском районе арбузов и винограда. Вместе с ведущим – Энвилем Касимовым обсудили особенности характера людей, живущих вдоль Камы.

      Председатель колхоза в третьем поколении рассказал о своей первой зарплате и объяснил, почему республика в 90-х годах XX века повернулась лицом к сельскому хозяйству.

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      Кофемолка - выпуск 33: Александр Коробейников в гостях у Энвиля Касимова

      Бывший вице-премьер Удмуртии Александр Коробейников рассказал в проекте "Кофемолка" про выращивание в Сарапульском районе арбузов и винограда. Энвиль Касимов​ вместе с гостем обсудили особенности характера людей, живущих вдоль Камы и провели небольшой исторический анализ. Председатель колхоза в третьем поколении рассказал о своей первой зарплате и объяснил, почему республика в 90-х годах XX века повернулась лицом к сельскому хозяйству.

      19:16, 13 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      97
      0
      #общество\n#сельское хозяйство\n#Энвиль Касимов\n#видео\n#интервью\n#Сарапульский район\n#Кофемолка
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