Традиционный обзор самых важных и интересных новостей с 3 по 9 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии наступила новая рабочая неделя, а это значит, что впереди нас ждут новые события и новости. О том, чем запомнилась жителям республики предыдущая неделя с 3 по 9 апреля, расскажут в своей традиционной рубрике «Пара строк» корреспонденты информационного агентства «Сусанин».

Пара строк: что произошло в Удмуртии за неделю 3-9 апреля 2017 года видеообзор новостей за неделю

Арест главы

Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева арестовали на 2 месяца за получение взятки в 139 млн рублей. Владимир Путин отстранил его от должности руководителя региона в связи с утратой доверия.

Сразу в дело

Исполняющим обязанности главы Удмуртии назначили сопредседателя штаба ОНФ Александра Бречалова. Политик уже побывал в Симонихе Сарапульского района.

Ограбление века

Отделение Сбербанка на улице Труда в Ижевске ограбили на 1 млн рублей. Преступники забрали деньги, угрожая предметом, похожим на гранату.

Время клещей

Места отдыха в Ижевске обработают от клещей и грызунов. На обработку более 900 гектаров площадей направят 1,4 млн рублей.

Лодки готовы

Сильный паводок ожидают в Удмуртии в 2017 году. Контролировать уровень воды в реках и водоемах республики будут ежедневно.