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      Пара строк: что произошло в Удмуртии за неделю

      11:11, 10 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      11:11, 10 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      143
      0
      #Александр Соловьев\n#Ижевск\n#паводок\n#клещи\n#Удмуртия\n#прогноз паводка\n#ограбление\n#задержание Александра Соловьева\n#Александр Бречалов
      143
      0

      Традиционный обзор самых важных и интересных новостей с 3 по 9 апреля.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии наступила новая рабочая неделя, а это значит, что впереди нас ждут новые события и новости. О том, чем запомнилась жителям республики предыдущая неделя с 3 по 9 апреля, расскажут в своей традиционной рубрике «Пара строк» корреспонденты информационного агентства «Сусанин».

      Пара строк: что произошло в Удмуртии за неделю 3-9 апреля 2017 года

      видеообзор новостей за неделю

      Арест главы

      Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева арестовали на 2 месяца за получение взятки в 139 млн рублей. Владимир Путин отстранил его от должности руководителя региона в связи с утратой доверия.

      Сразу в дело

      Исполняющим обязанности главы Удмуртии назначили сопредседателя штаба ОНФ Александра Бречалова. Политик уже побывал в Симонихе Сарапульского района.

      Ограбление века

      Отделение Сбербанка на улице Труда в Ижевске ограбили на 1 млн рублей. Преступники забрали деньги, угрожая предметом, похожим на гранату.

      Время клещей

      Места отдыха в Ижевске обработают от клещей и грызунов. На обработку более 900 гектаров площадей направят 1,4 млн рублей.

      Лодки готовы

      Сильный паводок ожидают в Удмуртии в 2017 году. Контролировать уровень воды в реках и водоемах республики будут ежедневно.

      11:11, 10 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      143
      0
      #Александр Соловьев\n#Ижевск\n#паводок\n#клещи\n#Удмуртия\n#прогноз паводка\n#ограбление\n#задержание Александра Соловьева\n#Александр Бречалов
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