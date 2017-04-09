Полицейские Ижевска опубликовали фоторобот мужчины, ограбившего отделение «Сбербанка»

Ущерб от противозаконных действий составил 624 тыс. рублей.

Ижевск. Полицейские Ижевска опубликовали фоторобот мужчины, который совершил вооруженное нападение на отделение «Сбербанка» в Ижевске. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Ижевску, ущерб от противозаконных действий злоумышленника составил 624 тыс. рублей.

Приметы: мужчина на вид 30 лет, рост около 160-170 см, среднего телосложения, был одет в черную куртку с капюшоном на голове, солнцезащитные очки, темную кепку-бейсболку, темные брюки, темные ботинки, при себе имел наплечную сумку, на руках черные перчатки.

Известно, что злоумышленник после тога как вышел из банка, повернул направо в сторону улицы 10 лет Октября и побежал по тротуару вдоль дома №10а по улице Татьяны Барамзиной (параллельно трамвайным путям).

Отделение сбербанка ограбили в Ижевске Стали известны подробности ограбления отделения крупнейшего банка России по улице Труда. Как рассказали корреспонденту информагентства "Сусанин" в пресс-службе МВД по Удмуртии, сейчас идет розыск злоумышленника. "Около 14:00 в дежурную часть МВД по Удмуртской Республике поступило сообщение о том, что в отделение одного из банков вошел неустановленный мужчина и под угрозой предмета похожего на гранату похитил денежные средства.

Управление МВД России по Ижевску обращается к возможным очевидцам: если 7 апреля с 12:50 вы видели в указанном месте похожего мужчину, знаете где он находится или куда убежал после совершения преступления - сообщите в полицию.

Телефон дежурной части отдела полиции №4: (3412) 696-000, телефон дежурной части УМВД по Ижевску: (3412) 416-001, 02 (со всех мобильных – 102), или позвоните сотруднику отдела уголовного розыска ОП №4: 8-912-754-22-02.