Удмуртия в минуту: пародия на Грибы и невесенние морозы

Обзор самых интересных новостей пятницы, 31 марта.

Ижевск. Удмуртия. Предполагаемого убийцу ижевского бизнесмена арестовали на два месяца. В суде мужчина заявил, что не согласен с таким сроком, потому что ему надо воспитывать ребенка.

Удмуртия в минуту 31 марта 2017 года Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Пост принял

Бывший руководитель управления благоустройства и транспорта Сергей Кабанов стал замглавы Первомайского района Ижевска. На новой должности он работает с 27 марта.

Сказочные суммы

Два-три месяца уйдет на исправление ошибок в завышенных платежках, которые получили некоторые ижевчане. В «Энергосбыте» сбой объяснили неверными данными, полученными от управляющих компаний.

Грибная лихорадка

«Эктоника» сняла пародию на клип группы Грибы «Тает лед» на удмуртском языке. Текст песни написал Богдан Анфиногенов. Официальная премьера клипа пройдет первого апреля.

Невесеннее настроение

В выходные в Удмуртии похолодает до -15. Местами пройдут сильные снегопады. Весна в регион придет не раньше первой недели апреля, но ночи по-прежнему будут холодными.

Ближе к нулю

Численность населения Удмуртии за два месяца 2017 года сократилась на 663 человека. По данным Удмуртстата, общая убыль за этот же период 2016 году составила 166 человек.