Группа «Эктоника» из Удмуртии сняли пародию на клип Грибов «Тает лед»

Текст песни звучит на удмуртском языке.
Ижевск. Удмуртия. Творческое объединения «Эктоника» из Удмуртии сняли пародию на клип группы Грибы «Тает лед». Текст песни звучит на удмуртском языке, сообщают со ссылкой на автора идеи Владислава Горжака «Аргументы в Ижевске».
«Суперпопулярная песня «Тает лед» нам очень близка и по смыслу, и по духу. Это пацанская песня, мы просто не могли пройти мимо этого хита. А как он прекрасно звучит на удмуртском языке! Я считаю, что эта, несомненно, пародийная вещь, должна вызвать улыбку и многократный приступ счастья у каждого носителя языка, - сказал Горжак.
Ullapalla vs. Грибы - Ми куспын йӧ шуна ("Тает лед" udmcover)
Эктоника prod. Удмуртскоязычная версия популярной песни "Тает Лёд" (Грибы) Спасибо магазину RADKECAPS за предоставленные кепки. Radkecaps - самые лучшие кепки ручной работы в России.
Автором текста стал Богдан Анфиногенов. Клип сняли за два часа. Официальная премьера новинки пройдет в субботу, 1 апреля.
Клип Грибов «Тает лед» стал настолько популярным в интернете, что на него появился уже не один десяток пародий на него. Вот самые популярные из них.
Вечерний Ургант - Тает лёд. Музыкальный прогноз погоды от профессора Александра Беляева
Привлечение внимания к проблемам экологии. Музыкальный прогноз погоды от профессора Александра Беляева и команды "Вечернего Урганта". VK: http://vk.com/vecherniy.urgant Instagram: http://instagram.com/vecherniy_urgant Facebook: https://www.facebook.com/vechernij.urgant Twitter: https://twitter.com/Urgant_Show WEBSITE: http://urgantshow.ru #вечернийургант #таетлёд #грибы #погода Каждый день - новый выпуск! Подписывайтесь!
ГРИБЫ - ТАЕТ ЛЁД / Футбольная пародия. #ЭтоНеНашаСборная Недовольные болельщики перепели хит.
ГРИБЫЧЕЛЕНДЖ #ЭтоНеНашаСборная Пародия на клип "ГРИБЫ - Тает лёд" от создателей пародии "Ленинград - С Павликом пить". "Сборная России по футболу" и болельщики перепели главный хит последних дней, показав всё недовольство от игры нашей команды в последних играх перед домашним чемпионатом мира по футболу 2018 в России. ГРИБЫЧЕЛЕНДЖ
ДИАНА ШУРЫГИНА - ТАЕТ ЛЁД (Грибы пародия cover)
Даина Шурыгина - Тает лед (Грибы пародия cover) Музыка: Грибы - Тает Лед (electra cover) https://www.youtube.com/watch?v=QB5me1Gtudc Видео: Пусть говорят ПОДПИШИСЬ, что бы не пропустить новые видео: https://goo.gl/c97yrS СМОТРИ еще: 7 лучших поездок на крыше поезда: https://www.youtube.com/watch?v=5bkDGq5rJyk 10 лучших катеров на песню Грибы - Тает лед: https://www.youtube.com/watch?v=HddKcpT0N14