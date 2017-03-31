Группа «Эктоника» из Удмуртии сняли пародию на клип Грибов «Тает лед»

Текст песни звучит на удмуртском языке.

Ижевск. Удмуртия. Творческое объединения «Эктоника» из Удмуртии сняли пародию на клип группы Грибы «Тает лед». Текст песни звучит на удмуртском языке, сообщают со ссылкой на автора идеи Владислава Горжака «Аргументы в Ижевске».

«Суперпопулярная песня «Тает лед» нам очень близка и по смыслу, и по духу. Это пацанская песня, мы просто не могли пройти мимо этого хита. А как он прекрасно звучит на удмуртском языке! Я считаю, что эта, несомненно, пародийная вещь, должна вызвать улыбку и многократный приступ счастья у каждого носителя языка, - сказал Горжак.

Ullapalla vs. Грибы - Ми куспын йӧ шуна ("Тает лед" udmcover) Эктоника prod. Удмуртскоязычная версия популярной песни "Тает Лёд" (Грибы) Спасибо магазину RADKECAPS за предоставленные кепки. Radkecaps - самые лучшие кепки ручной работы в России.

Автором текста стал Богдан Анфиногенов. Клип сняли за два часа. Официальная премьера новинки пройдет в субботу, 1 апреля.

Клип Грибов «Тает лед» стал настолько популярным в интернете, что на него появился уже не один десяток пародий на него. Вот самые популярные из них.