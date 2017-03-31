Население Удмуртии за два месяца уменьшилось на 663 человека

В 2016 году общая убыль за этот же период составила 166 человек.

Ижевск. Удмуртия. Численность населения Удмуртии за два месяца 2017 года сократилась на 663 человека. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, общая убыль за этот же период 2016 году составила 166 человек.

В январе, феврале текущего года в республике родились 2 944 ребенка – это на 448 детей меньше этого же промежутка времени прошлого года. Умерло 3 415 человек - на 141 больше, чем в тот же период 2016. Среди них 16 детей в возрасте до одного года.

Основная причина смерти населения – болезни системы кровообращения. На их долю приходится 48% от общего числа умерших. На втором месте с 13% - новообразования, на третьем – несчастные случаи (10%).

В январе-феврале 2017 года в Удмуртии зарегистрировали 1 077 браков. Это на 236 больше, чем за первые два месяца 2016. Число разводов увеличилось на 51 и составило 820.

С начала года в республику приехали 1 724 человека, а выбыли за ее пределы – 1 916 человек. Миграционная убыли составила 192 человека. По данным на 1 января 2017 года в Удмуртии проживает 1 млн 516,8 тыс. человек. Из них 996 тыс. – горожане, 520,8 тыс. – сельские жители.