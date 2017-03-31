Весна придет в Удмуртию не раньше первой недели апреля

В эти выходные ожидается похолодание до -15.

Ижевск. Удмуртия. Кратковременные сильные снегопады пройдут в Удмуртии в выходные. Как сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра, в субботу и воскресенье, 1 и 2 апреля, ночью температура воздуха будет -10, -15 градусов по Цельсию.

Днем потеплеет до -3, 0 градусов.

В ночь с воскресенья на понедельник по всей республике ожидается мокрый снег. В первый день недели утром будет 0, +2 градуса, а к вечеру снова похолодает до -7.

Начало настоящей весны ожидают в конце первой – начале второй недели апреля. По ночам температура воздуха также будет отрицательной.