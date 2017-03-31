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      Весна придет в Удмуртию не раньше первой недели апреля

      13:36, 31 марта, 2017
      Яна Шамаева
      13:36, 31 марта, 2017
      Яна Шамаева
      316
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#весна\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске
      316
      0

      В эти выходные ожидается похолодание до -15.

      Ижевск. Удмуртия. Кратковременные сильные снегопады пройдут в Удмуртии в выходные. Как сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра, в субботу и воскресенье, 1 и 2 апреля, ночью температура воздуха будет -10, -15 градусов по Цельсию.

      Днем потеплеет до -3, 0 градусов.

      В ночь с воскресенья на понедельник по всей республике ожидается мокрый снег. В первый день недели утром будет 0, +2 градуса, а к вечеру снова похолодает до -7.

      Начало настоящей весны ожидают в конце первой – начале второй недели апреля. По ночам температура воздуха также будет отрицательной.

      13:36, 31 марта, 2017
      Яна Шамаева
      316
      0
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