Удмуртия в минуту: суммы в платежках и зверство автолюбителя

Обзор самых интересных новостей вторника, 28 марта.

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госсовета Удмуртии Александр Мурашов оспаривает в суде законность обысков в его квартире и офисе. Сейчас он ждет решения Верховного суда Удмуртии.

Удмуртия в минуту 28 марта 2017 года Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Сказочные суммы

Ситуацию с большими суммами в платежках прокомментировали в Удмуртских коммунальных системах. В компании заявили, что ошибки возникли и-за миграции данных. Исправят их при следующем выпуске квитанций.

Не ваше место

Автолюбитель избил женщину, которая заняла его место на парковке. Инцидент произошел на улице Карла Маркса. Водитель ударил ее по лицу и пытался отобрать телефон. Сейчас ему грозит семь лет тюрьмы.

Плюс четверть

Повышения «Платона» в два раза в текущем году не будет. Размер перечислений увеличат на четверть. Такое решение приняли на встрече инициативной группы дальнобойщиков с Дмитрием Медведевым.

Тотальный и массовый

Количество площадок «Тотального диктанта» в Ижевске увеличили почти в два раза. В этом году его напишут сразу в пятидесяти местах. Акция продет восьмого апреля. Автором текста стал русский писатель Леонид Юзефович.

Нет предела жестокости

Условный срок получила жительница Ижевска за истязание 11-летней девочки. 39-летняя женщина-опекун избивала девочку, скидывала с двухъярусной кровати, била черенком от игрушечной лопаты, лишала еды и сна, а также оставляла на улице в одежде, которая не соответствовала погоде.