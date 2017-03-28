Почти в 2 раза увеличилось количество площадок «Тотального диктанта 2017» в Ижевске

В столице Удмуртии в этот день их будет работать около 50.

Ижевск. Удмуртия. Акция «Тотальный диктант» вновь пройдет в Ижевске. Как сообщают организаторы, 8 апреля 2017 года, в 15:00, в столице Удмуртии заработают сразу 50 площадок.

В прошлом году их было 29.

Автором текста «Тотального диктанта» стал русский писатель, сценарист, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов Леонид Юзефович. Каждая часть текста станет небольшим эссе про один из его родных городов: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

Где можно будет написать диктант:

Октябрьский район

ИжГТУ, улица Студенческая 7, корпус 1;

Библиотека имени Васильева, 73-06-21, улица 50 лет Пионерии, 22;

Библиотека имени Крылова, 43-05-29 улица Карла Маркса, 271;

Восточно-европейский университет, 43-03-96, 43-62-22 улица Пушкинская, 268;

Филармония, 43-20-30, улица Пушкинская, 245;

Олимпия (курсы иностранных языков), 23-22-62 улица Горького, дом 79, офис 14;

Национальная библиотека, 97-22-70, улица З0 лет Победы, 14;

Штаб городских проектов «ЛИФТ», 24-54-94, улица Пушкинская, 216;

Школа стиля «Модный дом», 8-912-745-58-22 улица Карла Маркса, 218, офис 508;

Индустриальный район

УдГУ, улица Университетская, 1, корпусы 1, 2;

Библиотека имени Наговицына, 44-47-08;

Библиотека имени Пастухова 78-48-27;

Республиканский бизнес-инкубатор, 24-04-01, 45-65-86, улица Дзержинского 71а;

Бар BBQ, 8-909-062-84-21, 8-919-911-23-05, улица Зенитная, 4;

Национальная библиотека, 97-22-70 улица Удмуртская, 264;

Школа № 84, 8-912-757-15-90, улица Тимирязева, 23а;

Устиновский район

Библиотека имени Толстого, 46-56-64, улица Ворошилова, 18;

Библиотека № 23, 36-34-74, улица 40 лет Победы, 56 а;

Школа № 53, 8-912-745-32-51, Молодежная, 64;

Первомайский район

ЦМБ имени Некрасова, 78-62-17, улица Вадима Сивкова, 158;

Библиотека имени Короленко, 66-16-48, улица Камбарская, 29;

ЦМДБ имени Горького, 68-32-21, 68-11-24, улица Удмуртская, 216;

Школа № 68, 8-965-848-30-51, улица Пушкинская, 177;

Республиканский колледж духовно-нравственного образования, 51-09-18, 8-963-062-19-72, улица Свердлова, 9;

Институт развития образования, 8-912-029-11-76, улица Ухтомского, 25;

УФССП России по Удмуртии, 392-111, улица Ключевой посёлок, 39 б;

Ленинский район

Ижевский юридический институт, 940-300, улица Заречное шоссе, 23;

Библиотека имения Джалиля, 74-14-26, улица Садовая, 1;

Библиотека имени Кедрова, 54-42-42, улица 1-я Тверская, 48;

Библиотека имени Маяковского, 71-03-61, улица Новостроительная, 28.

В 2016 году в акции приняли участие 1 978 ижевчан. Столица Удмуртии тогда заняла 7 место в России по количеству участников диктанта.