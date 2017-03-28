Почти в 2 раза увеличилось количество площадок «Тотального диктанта 2017» в Ижевске

В столице Удмуртии в этот день их будет работать около 50.
Ижевск. Удмуртия. Акция «Тотальный диктант» вновь пройдет в Ижевске. Как сообщают организаторы, 8 апреля 2017 года, в 15:00, в столице Удмуртии заработают сразу 50 площадок.
В прошлом году их было 29.
Автором текста «Тотального диктанта» стал русский писатель, сценарист, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов Леонид Юзефович. Каждая часть текста станет небольшим эссе про один из его родных городов: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.
Где можно будет написать диктант:
Октябрьский район
ИжГТУ, улица Студенческая 7, корпус 1;
Библиотека имени Васильева, 73-06-21, улица 50 лет Пионерии, 22;
Библиотека имени Крылова, 43-05-29 улица Карла Маркса, 271;
Восточно-европейский университет, 43-03-96, 43-62-22 улица Пушкинская, 268;
Филармония, 43-20-30, улица Пушкинская, 245;
Олимпия (курсы иностранных языков), 23-22-62 улица Горького, дом 79, офис 14;
Национальная библиотека, 97-22-70, улица З0 лет Победы, 14;
Штаб городских проектов «ЛИФТ», 24-54-94, улица Пушкинская, 216;
Школа стиля «Модный дом», 8-912-745-58-22 улица Карла Маркса, 218, офис 508;
Индустриальный район
УдГУ, улица Университетская, 1, корпусы 1, 2;
Библиотека имени Наговицына, 44-47-08;
Библиотека имени Пастухова 78-48-27;
Республиканский бизнес-инкубатор, 24-04-01, 45-65-86, улица Дзержинского 71а;
Бар BBQ, 8-909-062-84-21, 8-919-911-23-05, улица Зенитная, 4;
Национальная библиотека, 97-22-70 улица Удмуртская, 264;
Школа № 84, 8-912-757-15-90, улица Тимирязева, 23а;
Устиновский район
Библиотека имени Толстого, 46-56-64, улица Ворошилова, 18;
Библиотека № 23, 36-34-74, улица 40 лет Победы, 56 а;
Школа № 53, 8-912-745-32-51, Молодежная, 64;
Первомайский район
ЦМБ имени Некрасова, 78-62-17, улица Вадима Сивкова, 158;
Библиотека имени Короленко, 66-16-48, улица Камбарская, 29;
ЦМДБ имени Горького, 68-32-21, 68-11-24, улица Удмуртская, 216;
Школа № 68, 8-965-848-30-51, улица Пушкинская, 177;
Республиканский колледж духовно-нравственного образования, 51-09-18, 8-963-062-19-72, улица Свердлова, 9;
Институт развития образования, 8-912-029-11-76, улица Ухтомского, 25;
УФССП России по Удмуртии, 392-111, улица Ключевой посёлок, 39 б;
Ленинский район
Ижевский юридический институт, 940-300, улица Заречное шоссе, 23;
Библиотека имения Джалиля, 74-14-26, улица Садовая, 1;
Библиотека имени Кедрова, 54-42-42, улица 1-я Тверская, 48;
Библиотека имени Маяковского, 71-03-61, улица Новостроительная, 28.
В 2016 году в акции приняли участие 1 978 ижевчан. Столица Удмуртии тогда заняла 7 место в России по количеству участников диктанта.