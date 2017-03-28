Депутат Госсовета Удмуртии Александр Мурашев прокомментировал обыски у него в компании и дома

По его словам, он оспаривает действия силовиков в суде.

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госсовета Удмуртии Александр Мурашев оспаривает в суде законность действий правоохранительных органов, которые провели обыски у него дома и в офисе. Об этом рассказал сам Мурашев, отвечая на вопрос коллег во время сессии республиканского парламента.

«Да, обыски проходили, не только по адресу на фирме, но и в моей квартире. Значит, виновность того или другого человека определяет суд. На сегодняшний день я подал апелляцию, суд первой инстанции признал, что это незаконно, я жду решение президиума верховного суда Удмуртской Республики», - сказал парламентарий, отвечая на вопрос депутата Юрия Бычкова.

Во вторник, 28 марта, Александра Мурашева представили народным избранникам в качестве кандидата на пост председателя постоянной парламентской комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям, который освободился после избрания Валерия Бузилова депутатом Госдумы России.

Сейчас Мурашев является заместителем председателя постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по экономической политике, промышленности и инвестициям. В феврале 2017 года он вошел в межведомственную рабочую группу по реализации концессионного соглашения по камскому мосту.

На сайте Госсовета Удмуртии сказано, что Александр Мурашов с 2014 года является советником глава республики. Кроме того, в его биографии написано, что он генеральный директор ООО «Байконур», которому принадлежали 100% акций ОАО «Автодормостпроект».

Ранее эту проектную организацию возглавлял депутат Гордумы Ижевска Захар Милостивенко, у которого в ноябре 2016 года прошли обыски. После них правоохранительные органы побывали и у Мурашова.

10 января 2017 года ОАО «Автодормостпроект» было реорганизовано в ООО «Автодормостпроект». Незадолго до этого организация выиграла конкурс, стоимостью в 42,9 млн рублей, на проектирование проспекта Калашникова в Ижевске.