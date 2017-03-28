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      Житель Ижевска ударил девушку из-за занятого места на парковке

      10:10, 28 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      10:10, 28 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      1390
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#парковка\n#МВД Удмуртии\n#происшествие
      Фото: @arzik2
      1390
      0

      Затем он украл зарядное устройство и usb-разветвитель с прикуривателем.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ранее судимого мужчину подозревают грабеже с применением насилия в отношение женщины из-за того, что она заняла его место на парковке. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по городу.

      Инцидент произошёл вечером 20 марта. Потерпевшая припарковалась у дома по улице Карла Маркса. В это время подъехал автомобиль Skoda, из которого вышел мужчина, подошел к машине 32-летней женщины, открыл дверь и ударил ее по лицу. Затем он пытался отобрать у нее из рук телефон, но не смог. После чего выдернул зарядное устройство и usb-разветвитель с прикуривателем и ушел.

      Личность преступника в скором времени удалось установить, так как родственники девушки знали подозреваемого, жившего в их доме. Похищенное имущество нашли и изъяли.

      В отношение мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 уголовного кодекса России («Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья»). Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы. 

      10:10, 28 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      1390
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#парковка\n#МВД Удмуртии\n#происшествие
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