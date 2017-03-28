Депутат Госдумы от Удмуртии: повышения «Платона» в 2 раза не произойдет

В России создадут сайт, на котором каждый сможет увидеть, на что потратили эти сборы.

Ижевск. Удмуртия. Повышение сборов в госсистеме «Платон» в 2017 году произойдет на 25%, а не в два раза, как планировалось раньше. Об этом рассказал журналистам во вторник, 28 марта, депутат Госдумы России от Удмуртии, первый замруководителя парламентской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

По его словам, такое решение приняли на встрече инициативной группы дальнобойщиков с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

«Предполагавшееся повышение «Платона» в два раза не произойдёт, правительство уже издало распоряжение о том, что повыситься только на 25%. Второй принципиальный момент - это абсолютная прозрачность использования средств «Платона». Будет создан специальный сайт - информация о том, куда эти средства направляются, до копейки, будет публиковаться», - пояснил Исаев.

Напомним, 27 марта 2017 года дальнобойщики Удмуртии присоединились к всероссийской акции против государственной системы «Платон». На обочине Можгинского тракта выстроились с лозунгами 10 грузовых автомобилей и столько же легковых.

Ранее стало известно, что к концу 2017 года в республике на деньги, перечисленные через «Платон», отремонтируют пять мостов. На это уже направили 664,6 млн рублей.

Наша справка:

«Платон» — российская система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн. Ее запустили 15 ноября 2015 года. Плата за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, оплачивается двумя способами – с помощью маршрутной карты и бортового устройства.