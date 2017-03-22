Знаки Удмуртии: 40 утренних морозов и колобки

Народные приметы на среду, 22 марта.

Ижевск. Удмуртия. Православные Удмуртии в среду, 22 марта, отмечают память 40 воинов-мучеников Севастийских. Как пишет Astromeridian, они в 320 году н.э. они отказались приносить жертву идолам и объяснили свой поступок тем, что они поклоняются настоящему Богу.

В результате, воинов бросили в тюрьму и собирались забить камнями до смерти, но камни отлетали от них в разные стороны, не причиняя никакого вреда. После этого воинов погрузили в ледяное озеро, а рядом истопили баню, сказав, что туда можно войти, если отречься от Христа. Однако воины не изменили своим взглядам и вскоре умерли.

В народе 22 марта называют Сорок сороков. Праздник был посвящен встрече весны. Славяне поклонялись солнцу и ожидали погоды, которая была бы благоприятной для проведения полевых работ.

Говорили, что на Сороки ночь равна дню, и можно весну встречать. В это время прилетали первые жаворонки. Именно поэтому, хозяйки выпекали специальные булки из овса или ржаного теста, которые по форме как раз и напоминают жаворонков. Медом золотят этим птицам крылышки и головки. Считается, что 22 марта нужно раздавать этих жаворонков детям, есть их самим, чтобы птицы прилетели быстрее, ведь они как раз и являются вестниками весны.

Также именно с 22 марта начинали считать утренники – утренние морозы. Они могли продолжаться 40 дней. Кстати, если морозы длились вплоть до Зосима-пчельника, то говорили, что лето будет солнечным и теплым.

Народные приметы на 22 марта:

1. Говорили: «Что 22 марта на Сороки, то и 12 июля на Петровки».

2. Если сам день 22 марта теплый, то сорок дней после него также будут теплыми. Холодный ветер – жди 40 дней заморозков.

3. Теплый ветер дует – лето ненастное наступит.

4. Ранняя весна предвещает неурожайный год.

5. Ласточки прилетели раньше – жди богатого урожая.

6. Если в этот день испечь 40 шариков-колобков и каждый день выбрасывать за окно один из них, можно защитить от морозов свои посевы.

7. Какая погода 22 марта, такой она и будет в период сенокоса.

8. Много сорок и галок 22 марта – теплые дни вскоре наступят.

9. Чайки кружатся – жди ледохода в ближайшее время.

10. Теплый ветер подул 22 марта – лето будет дождливым.

11. Листва еще не распустилась, но слышен первый гром – год будет голодным.

12. После 40 утренников можно гречиху сеять.

13. В этот день нужно молиться мученикам Севастийским, чтобы родные люди невредимыми вернулись с военной службы.

14. Сильный мороз – примета того, что просо хорошо уродится.