Знаки Удмуртии: Вербоносица и весенний солнцеворот

Народные приметы на вторник, 21 марта.

Ижевск. Удмуртия. 21 марта - день весеннего равноденствия. Как пишет Astromeridian, в народе считали, что с этого момента начинается весна.

Особенность 21 марта состоит в том, что день уже немного прибавился и по времени равен ночи. Прилетали жаворонки, и по этому случаю хозяйки также выпекали печенья в виде таких птиц. «Жаворонками» 21 марта угощали детей, и считалось, что такие печенья на столе символизируют радость, благополучие и счастье.

Старались в этот день наломать как можно больше веток вербы и развесить их в доме. Считалось, что это содействует чистоте, целомудрию, красоте, здоровью. 21 марта называли в народи Вербоносицей.

К слову, даже если день 21 марта не совпадал с Вербным воскресеньем, все равно ставили в воду пушистую веточку вербы. Существовал обычай собирать вербу 21 марта именно в лесу, и это должны были делать именно молодые девушки вместе со своими матерями. С вербой также было связано много интересных обрядом и примет.

Народные приметы на 21 марта:

1. Птицы вьют гнезда с солнечной стороны – лето будет достаточно холодным.

2. Рано прилетели жаворонки – весна будет теплой.

3. Если ветку вербы поставить на столе в доме, то она выгонит все трудности и скорби из дома, принесет счастье семье.

4. Говорят 21 марта: «Кого вербой хлещут, у того тело будет легким», то есть болезней не будет.

5. Если размять вербу, положить ее на голову и накрыть платком, то можно избавиться от головной болей.

6. Самому сажать вербу во дворе собственного дома – к смерти.

7. Снег 21 марта еще не сошел, но верба уже зацвела – погода будет теплой.

8. Туман появился – ожидай заморозков.

9. По небу быстро плывут высокие облака – скоро наступит тепло.

10. Солнечный день 21 марта предвещает теплое лето. А если на улице холодно и пасмурно, то летние месяцы будут такими же.

11. Снег лежит 21 марта в полях неровно, буграми – можно рассчитывать на богатый урожай яровых и овощей.

12. Много воды вокруг – год будет урожайным.

13. В этот день нельзя начинать серьезные дела, поскольку успеха не будет. Также не стоит строить планы на будущее – скорее всего, им не суждено сбыться.

14. Если выйти на перекресток вечером и сказать: «Раз, два, три!», то можно увидеть свое будущее. Проедет красная машина – встретите любовь. Черная машина предвещает неприятности, зеленая – деньги, синяя – мечты осуществятся, серая – будут перемены в жизни, желтая – вас ждет успех.

15. Если в этот день увидишь человека, которого любишь, значит, любовь будет счастливой и долгой. Поэтому, старались проводить время с дорогими людьми.