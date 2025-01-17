Нового главу Игринского района Удмуртии изберут в феврале

Игра. Удмуртия. В Игринском районе в феврале выберут нового главу. Об этом сообщает руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев.

Напомним, экс-глава Александр Чирков сложил свои полномочия руководителя района в конце декабря 2024 года.

Подача документов стартует 27 января и продлится до 7 февраля. Сам конкурс состоится 11 февраля. Отмечается, что полный перечень необходимых документов опубликуют на сайте администрации района.

Среди основных требований к кандидатам — возраст не младше 21 года, высшее образование (магистратура или специалитет). Кроме того, конкурсанты должны будут подготовить концепцию развития территории или программу действий в качестве главы района.

Напомним, ранее сообщалось об избрании главы Воткинского района.