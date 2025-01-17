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Нового главу Игринского района Удмуртии изберут в феврале

14:20, 17 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Нового главу Игринского района Удмуртии изберут в феврале
14:20, 17 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
133
0
#Игринский район\n#выборы главы
Источник фото: Александр Журавлев
133
0

С 27 января начинается приём документов.

Игра. Удмуртия. В Игринском районе в феврале выберут нового главу. Об этом сообщает руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев.

Напомним, экс-глава Александр Чирков сложил свои полномочия руководителя района в конце декабря 2024 года.

Подача документов стартует 27 января и продлится до 7 февраля. Сам конкурс состоится 11 февраля. Отмечается, что полный перечень необходимых документов опубликуют на сайте администрации района.

Среди основных требований к кандидатам — возраст не младше 21 года, высшее образование (магистратура или специалитет). Кроме того, конкурсанты должны будут подготовить концепцию развития территории или программу действий в качестве главы района.

Напомним, ранее сообщалось об избрании главы Воткинского района.

14:20, 17 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
133
0
#Игринский район\n#выборы главы