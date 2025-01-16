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О начале конкурса по отбору кандидатов на пост главы Воткинского района станет известно через неделю

10:20, 16 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
О начале конкурса по отбору кандидатов на пост главы Воткинского района станет известно через неделю
10:20, 16 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
1047
0
#Воткинский район\n#глава района
Источник фото: Яндекс Карты
1047
0

Районный Совет депутатов планирует рассмотреть данный вопрос на сессии 23 января.

Воткинск. Удмуртия. Совет депутатов Воткинского района Удмуртии определится с датами конкурса на должность главы района 23 января. Об этом «Сусанину» сообщила председатель муниципального парламента Марина Ярко.

«2З января 2025 года запланировано очередное заседание 35 сессии Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики», в повестку которого включён вопрос об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы района», — отметила Марина Валентиновна.

Она подчеркнула, что в проекте решения определены условия, дата и место проведения конкурса. Само решение Совета депутатов будет размещено на официальном сайте муниципалитета.

Напомним, предыдущий глава района Сергей Васильев покинул свой пост ещё в середине октября 2024 года, с тех пор обязанности руководителя муниципалитета исполняет Ольга Русинова. 

10:20, 16 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
1047
0
#Воткинский район\n#глава района