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Сергей Васильев решил оставить пост главы Воткинского района

10:59, 18 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Сергей Васильев решил оставить пост главы Воткинского района
10:59, 18 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
679
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#глава района
Источник фото: vk.com/vasilev_sa
679
0

Он вновь займётся бизнесом.

Воткинск. Удмуртия. Сергей Васильев принял решение покинуть должность главы Воткинского района. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Сергей Васильев поделился, что вернется в бизнес. 18 октября станет его последним днём работы на этой должности. 

«Я искренне благодарен каждому, с кем работал, кто находил решения, кто делал красивым и благоустроенным Воткинский район. Каждому, кто на сельских сходах и в интернете критиковал, спорил и доказывал свою точку зрения, ведь в споре находились новые решения. Воткинский район — часть моего сердца! Спасибо за работу, коллеги!», — написал Сергей Васильев.

Напомним, что Сергея Васильева избрали на должность руководителя Воткинского района 31 мая 2023 года. До этого он работал директором агентства «Вежливые люди». 

Руководитель администрации главы и правительства республики Александр Журавлев в своем телеграм-канале сообщил, что в связи с этой отставкой в Воткинском районе вскоре будут выбирать нового главу. О сроке начала приёма документов можно будет узнать в группе администрации района в соцсети «ВКонтакте». 

10:59, 18 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
679
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#глава района