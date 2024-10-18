Сергей Васильев решил оставить пост главы Воткинского района

Воткинск. Удмуртия. Сергей Васильев принял решение покинуть должность главы Воткинского района. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сергей Васильев поделился, что вернется в бизнес. 18 октября станет его последним днём работы на этой должности.

«Я искренне благодарен каждому, с кем работал, кто находил решения, кто делал красивым и благоустроенным Воткинский район. Каждому, кто на сельских сходах и в интернете критиковал, спорил и доказывал свою точку зрения, ведь в споре находились новые решения. Воткинский район — часть моего сердца! Спасибо за работу, коллеги!», — написал Сергей Васильев.

Напомним, что Сергея Васильева избрали на должность руководителя Воткинского района 31 мая 2023 года. До этого он работал директором агентства «Вежливые люди».

Руководитель администрации главы и правительства республики Александр Журавлев в своем телеграм-канале сообщил, что в связи с этой отставкой в Воткинском районе вскоре будут выбирать нового главу. О сроке начала приёма документов можно будет узнать в группе администрации района в соцсети «ВКонтакте».