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В Удмуртии упразднили должность председателя правительства региона

В Удмуртии упразднили должность председателя правительства региона

13:55, 01 октября, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
В Удмуртии упразднили должность председателя правительства региона
13:55, 01 октября, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
629
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ольга Абрамова\n#Ярослав Семенов\n#правительство Удмуртии
Фото: ИА «Сусанин»
629
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С 1 октября кабинетом министров руководит глава Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 1 октября упразднили должность председателя правительства. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе главы и правительства региона. 

Теперь правительством республики руководит глава Александр Бречалов. «Это необходимо для оперативного решения текущих неотложных вопросов, возложенных на правительство УР», — пояснили в пресс-службе. 

Напомним, 27 сентября 2024 года стало известно, что Ольга Абрамова покидает пост и. о. председателя правительства Удмуртии — она переходит на работу в Минсельхоз России. Согласно указу главы Удмуртии, её уволили с 30 сентября.

«Я приняла очень непростое для себя решение — покидаю правительство региона. С октября работаю в Минсельхозе России. Я очень благодарна каждому, кто работал со мной. Каждому, кто поддерживал и критиковал. <…> Где бы я ни была, мой дом — Удмуртия! И моё сердце здесь, на Родине!», — прокомментировала Ольга Викторовна.

До Абрамовой кабинетом министров руководил Ярослав Семенов, который теперь возглавляет Военно-строительную компанию Минобороны России.

13:55, 01 октября, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
629
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ольга Абрамова\n#Ярослав Семенов\n#правительство Удмуртии