Ольга Абрамова покинет пост руководителя правительства Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. И. о. председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова с октября перейдёт на работу в федеральный Минсельхоз. Об этом она сообщила в своём телеграм канале.

Напомним, Ольга Абрамова начала исполнять обязанности главы кабинета министров Удмуртии в июле 2024 года, когда пост покинул Ярослав Семёнов. До этого Ольга Викторовна работала на посту первого вице-премьера, а с февраля 2018 по 2021 год она возглавляла региональный Минсельхоз.