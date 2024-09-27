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Ольга Абрамова покинет пост руководителя правительства Удмуртии

14:59, 27 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ольга Абрамова покинет пост руководителя правительства Удмуртии
14:59, 27 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
540
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ольга Абрамова
Фото: ИА «Сусанин»
540
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Она исполняла обязанности главы республиканского кабмина с июля 2024 года. 

Ижевск. Удмуртия. И. о. председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова с октября перейдёт на работу в федеральный Минсельхоз. Об этом она сообщила в своём телеграм канале.

Напомним, Ольга Абрамова начала исполнять обязанности главы кабинета министров Удмуртии в июле 2024 года, когда пост покинул Ярослав Семёнов. До этого Ольга Викторовна работала на посту первого вице-премьера, а с февраля 2018 по 2021 год она возглавляла региональный Минсельхоз. 

14:59, 27 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
540
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ольга Абрамова