Татьяна Чуракова станет курировать отрасль здравоохранения в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Вице-премьер Удмуртии Татьяна Чуракова станет курировать отрасль здравоохранения. Об этом в ходе аппаратного совещания 9 января сообщил глава республики Александр Бречалов.

Напомним, Татьяна Юрьевна работает в правительстве с 2017 года. Она была министром социальной политики и труда Удмуртии. В 2022 году она покинула пост руководителя министерства, перейдя на пост профильного зампредседателя правительства.

Также напомним, что предыдущий вице-премьер «по здравоохранению» Эльвира Пинчук покинула свой пост в последний рабочий день ушедшего года.