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Татьяна Чуракова станет курировать отрасль здравоохранения в Удмуртии

09:25, 09 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Татьяна Чуракова станет курировать отрасль здравоохранения в Удмуртии
09:25, 09 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
805
0
#Удмуртия\n#Татьяна Чуракова\n#правительство Удмуртии
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
805
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До этого она курировала только социальную сферу.

Ижевск. Удмуртия. Вице-премьер Удмуртии Татьяна Чуракова станет курировать отрасль здравоохранения. Об этом в ходе аппаратного совещания 9 января сообщил глава республики Александр Бречалов.

Напомним, Татьяна Юрьевна работает в правительстве с 2017 года. Она была министром социальной политики и труда Удмуртии. В 2022 году она покинула пост руководителя министерства, перейдя на пост профильного зампредседателя правительства. 

Также напомним, что предыдущий вице-премьер «по здравоохранению» Эльвира Пинчук покинула свой пост в последний рабочий день ушедшего года. 

09:25, 09 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
805
0
#Удмуртия\n#Татьяна Чуракова\n#правительство Удмуртии