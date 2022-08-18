Верховный суд Удмуртии лишил регистрации Дмитрия Бегишева в качестве кандидата в депутаты Госсовета от справедливороссов

Ижевск. Удмуртия. Кандидата от справедливороссов Дмитрия Бегишева лишили права побороться за кресло депутата Государственного Совета Удмуртии по решению суда. Бегишева исключили из предвыборной гонки как по партийному списку, так и в одномандатном округе.

Как сообщили «Сусанину» в пресс-службе судейского сообщества республики, 17 августа Верховный Суд Удмуртии рассмотрел административное дело по исковому заявлению Устиновской территориальной избирательной комиссии Ижевска. Комиссия настаивала на отмене регистрации Дмитрия Бегишева в качестве кандидата в депутаты Государственного Совета республики седьмого созыва по Нефтяному одномандатному избирательному округу №17.

Напомним, Дмитрий Бегишев был выдвинут кандидатом в депутаты Госсовета по одномандатному избирательному округу №17 удмуртским региональным отделением политической партии «Справедливая Россия – За правду». 26 июля он прошел регистрацию в Устиновской ТИК.

А 3 августа Центризбирком Удмуртии зарегистрировал республиканский список кандидатов от партии «Справедливая Россия – За правду» на выборы в Госсовет республики в количестве 36 человек. Среди партийцев значилась и фамилия Бегишева. ЦИК принял решение исключить его из партийного списка, лишив права участвовать в предвыборной гонке под знаменем справедливороссов.

ЦИК установил, что на момент регистрации регионального списка СРЗП Дмитрий Бегишев являлся членом другого общественно-политического движения – «Зеленая альтернатива», и свое членство в этой партии не прекращал.

Решение об исключении Бегишева из партийного списка справедливороссов Центризбирком принял на основании пункта 3.1 статьи 36 Федерального закона «О политических партиях» и части 8 статьи 27 Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики», в соответствии с которыми политическая партия не вправе выдвигать кандидатами граждан, являющихся членами иных политических партий.

Поскольку на момент принятия Устиновской ТИК постановления о регистрации Дмитрия Бегишева кандидатом в депутаты по одномандатному округу комиссии не было известно и не могло быть известно о том, что он состоит в политической партии «Зеленая альтернатива», избирательная комиссия обратилась в суд с заявлением по вновь открывшимся обстоятельствам.

Суд административное исковое заявление Устиновской территориальной избирательной комиссии удовлетворил.

Напомним, на предстоящих выборах, которые пройдут с 9 по 11 сентября, помимо депутатов Госсовета Удмуртии, жителям предстоит выбрать главу республики. 5 августа ЦИК Удмуртии завершила регистрацию кандидатов на должность главы Удмуртии. Так, уже прошел регистрацию секретарь УРО партии «Единая Россия», действующий глава республики Александр Бречалов. Также зарегистрированы: Вадим Белоусов – «Справедливая Россия», Георгий Лещев – «Зеленая Альтернатива», Владимир Сегал – «Российская партия пенсионеров», Александр Сыров – КПРФ и Тимур Ягафаров – ЛДПР.