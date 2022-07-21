Михаил Мишустин и Денис Мантуров прибывают с рабочим визитом в Ижевск

Ижевск. Удмуртия. Глава российского правительства и его заместитель – министр промышленности и торговли России 21 июля побывают с рабочим визитом в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Михаил Мишустин и Денис Мантуров посетят ряд объектов промышленности и встретятся с руководителем региона Александром Бречаловым.

О точном плане визита председателя и зампреда правительства России в Удмуртию пока не сообщается. Возможные цели встречи представителей федерального центра и руководства республики прокомментировал член региональной общественной палаты Раиль Галиахметов.

«Скорее всего, основной уклон будет сделан на промышленность и наши предприятия в ракурсе вопроса импортозамещения. Удмуртия сильна в микроэлектронике, приборостроении, у нас прекрасное сельхознаправление.

Не обойдётся встреча, на мой взгляд, и без обсуждения таких знаковых и в какой-то степени даже болезненных вопросов для Удмуртии, как строительство международного терминала, удлинение взлетно-посадочной полосы, расширение участков федеральной трассы М7. Достижение результатов в этих проектах даст мощный экономический толчок для республики», — предположил Галиахметов.