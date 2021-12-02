Удмуртия согласовала границу с Башкортостаном

Её протяжённость составляет 96,7 км.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия согласовала административную границу с юго-восточным соседом — Башкортостаном. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Главы двух регионов — Александр Бречалов от Удмуртии и Радий Хабиров от Башкортостана — подписали соглашение об описании местоположения частей границы. Описанные ранее рубежи прошли экспертизу в Росреестре и далее были включены в государственный фонд данных землеустройства. Ведётся он в обоих субъектах России.

Отмечается, что сведения о границах в Едином государственном реестре недвижимости помогает управлять земельными участками и недвижимостью. Также это облегчает планирование доходов различных бюджетов в плане земельного налога и арендной платы. Всё это приводит к стимулированию инвестиций в экономики регионов.

Общая протяжённость границ Удмуртии составляет 1 800 км, из них 96,7 км — с Башкортостаном.

Также республика имеет общие рубежи с ещё тремя регионами: это Татарстан, Пермский край и Кировская область. В Едином государственном реестре недвижимости уже закреплены границы между Удмуртией, Пермским краем и Кировской областью.

Напомним, что Удмуртия и Татарстан в настоящее время решают спорные моменты с административными границами. Претензии с обеих сторон имеются по участкам в Малопургинском и Кизнерском районах. Соглашение между республиками планируется заключить до 1 января 2022 года.