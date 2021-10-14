Претензии с обеих сторон имеются по участкам в Малопургинском и Кизнерском районах.



Ижевск. Удмуртия. Удмуртия и Татарстан решают спорные моменты с административными границами. Об этом сообщила пресс-служба Минимущества Удмуртской Республики.

Как рассказала информагентству «Сусанин» министр имущественных отношений Удмуртии Анна Боталова, по большей части части претензии с обеих сторон имеются на участках границы в Малопургинском и Кизнерском районах. Речь, в частности, о населённых пунктах Малая Пурга и Крымская Слудка. Министр уточнила, что Татарстан не претендует на территорию Малой Пурги: речь идёт о части границ, то есть земельных участках. Именно их принадлежность и выясняют республики.

Ранее Удмуртия заключала соглашения об описании границ с соседними регионами: Башкортостаном, Пермским краем и Кировской областью.

Татарстан же предлагает подписать другой документ — об установлении границ. В свете этого возник ещё один спорный вопрос, который сейчас решается юристами: относятся ли данные работы к полномочиям субъектов, или же это находится в ведении Совета Федерации.

Говоря о территориальном споре, Анна Боталова привела пример: «Если там расположено мусульманское кладбище, и оно, допустим, влезает в границы Удмуртии, но там хоронят жителей Агрыза, мы на это претензию выставить не можем, так как это не логично».

В настоящее время министерства имущества Удмуртии и Татарстана продолжают переговоры. Каждую пятницу они будут связываться для обсуждения спорных моментов, чтобы заключить соглашение о границах между республиками до 1 января 2022 года.