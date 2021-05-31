В Удмуртии подвели предварительные итоги праймериз

Больше всего голосов набрал депутат Госдумы России Андрей Исаев.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии опубликовали предварительные итоги праймериз партии «Единая Россия». Результаты опубликованы на сайте партии.

Победителем голосования по определению кандидатов, которые будут выдвинуты на выборы в Госдуму в сентябре, стал депутат, член комитета Госдумы России по труду, соцполитике и делам ветеранов, первый замруководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев. Он набрал 40250 голосов.

Второе место получил вице-спикер Гордумы Ижевска Олег Гарин (39737), на третьей строчке разместилась министр нацполитики Удмуртии Лариса Буранова (28731).

Всего в списке кандидатов от Удмуртии было 36 человек – политики, волонтеры, представители различных профессий. В голосовании в республике приняли участие 77 тыс. человек, всего по России свой выбор сделали более 11 млн жителей.

Помимо победы в праймериз Андрей Исаев набрал больше всего голосов по Удмуртскому одномандатному округу. В Ижевском одномандатном округе лидером стал Олег Гарин.

Напомним, выборы в Госдуму России пройдут 19 сентября 2021 года.