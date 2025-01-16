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Депутаты Госсовета Удмуртии внесли в Госдуму законопроект о запрете продажи вейпов в киосках

09:30, 16 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Депутаты Госсовета Удмуртии внесли в Госдуму законопроект о запрете продажи вейпов в киосках
09:30, 16 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
113
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госдума\n#вейпы
Источник фото: CDC с сайта Unsplash
113
0

Электронные сигареты в России используют около 4 млн человек. 

Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртской Республики внесли в Госдуму РФ законопроект, направленный на ограничение розничной продажи вейпов в отдельно стоящих торговых точках, сообщает ТАСС

Законопроект призван снизить распространение вейпов среди граждан, особенно молодёжи, и связан с опасениями негативного воздействия электронных сигарет на здоровье.

«Путем установления запрета розничной продажи никотинсодержащей продукции, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции в павильонах, за исключением случаев отсутствия в населенных пунктах стационарных торговых объектов», — говорится в пояснительно записке.

Отмечается, что около 4 млн человек в стране пользуются электронными сигаретами и их вариациями. Большая часть из них — подростки. 

09:30, 16 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
113
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госдума\n#вейпы