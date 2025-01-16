Депутаты Госсовета Удмуртии внесли в Госдуму законопроект о запрете продажи вейпов в киосках

Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртской Республики внесли в Госдуму РФ законопроект, направленный на ограничение розничной продажи вейпов в отдельно стоящих торговых точках, сообщает ТАСС.

Законопроект призван снизить распространение вейпов среди граждан, особенно молодёжи, и связан с опасениями негативного воздействия электронных сигарет на здоровье.

«Путем установления запрета розничной продажи никотинсодержащей продукции, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции в павильонах, за исключением случаев отсутствия в населенных пунктах стационарных торговых объектов», — говорится в пояснительно записке.

Отмечается, что около 4 млн человек в стране пользуются электронными сигаретами и их вариациями. Большая часть из них — подростки.