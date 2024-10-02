Депутат Госдумы от Удмуртии стал одним из авторов законопроектов по борьбе с нелегальной миграцией

Москва. Депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин принял участие в разработке пакета законопроектов по борьбе с нелегальной миграцией. Их рассмотрение пройдёт в рамках осенней сессии российского парламента, сообщил Гарин.

Всего в составе пакета пять законопроектов. Их рассмотрят в приоритетном порядке и примут до декабря.

«Наша цель — навести порядок в миграционной сфере, сделать её прозрачной, ужесточив наказание за нарушение законодательства. Те, кто хочет работать в нашей стране, должны знать язык, историю, уважать традиции и культуру России. А для тех, кто нарушает закон, наказание должно быть строгим и неотвратимым. И для самого мигранта, и для тех, кто легализует его с помощью преступных схем», — написал в своём телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Перечень готовящихся к рассмотрению законопроектов:

· Признать обстоятельством, отягчающим наказание, совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории нашей страны;

· Отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершённую организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений;

· Установить меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учёт иностранных граждан;

· Ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса;

· Установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приёме экзаменов у мигрантов.