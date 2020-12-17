Глава Ижевска Олег Бекмеметьев представил новую структуру администрации

Муниципальных служащих и управлений станет меньше.

Ижевск. Удмуртия. Два управления и один отдел ликвидируют в администрации Ижевска. Депутаты Городской думы Ижевска согласовали изменения в структуре муниципалитета на 4-й сессии в четверг, 17 декабря.

В рамках административной реформы власти столицы Удмуртии сократят 47 штатных единиц. Станет меньше и структурных подразделений муниципалитета - будут ликвидированы Управление гражданской защиты, Управление муниципальной милиции и отдел по мобилизационной работе и режиму секретности, в районных администрациях - сектора гражданской защиты.

Функции Управления гражданской защиты возьмет на себя Поисково-спасательная служба Ижевска, которую объединят с другим муниципальным учреждением – «Курсами гражданской обороны города Ижевска».

Одновременно в администрации появится Управление общественной безопасности. Новое подразделение будет заниматься вопросами профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, организацией мероприятий по мобилизационной подготовке и так далее.

Также планируется создать новое муниципальное учреждение, специалисты которого будут выполнять часть функций Управления муниципальной милиции. На сотрудников возложат обязанности по выявлению административных правонарушений и их фиксации специальными техническими средствами.

Ожидается, что оптимизация и сокращение численности сотрудников позволит сэкономить около 20 млн рублей.

«Оптимизация муниципальных служащих ведется в Ижевске в 2018 года. Численность сотрудников сократилась на 32,4%. В результате в 2019 году бюджету удалось сэкономить 40 млн рублей, в 2020 году – 60 млн рублей», – рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

В планах властей - оптимизация функций муниципальных служащих. Часть обязанностей решено передать на уровень подведомственных учреждений.

Стоит добавить, что в Ижевске в 2021 году на 25% сократят и штат аппарата Городской думы.

«Сегодня в аппарате Гордумы 32 штатных единицы, из них будет сокращено 8 ставок, в том числе один отдел, а обязанности перераспределены между оставшимися сотрудниками», – рассказал председатель Городской думы Ижевска Фарит Губаев.

Он добавил, что текущие расходы аппарата Городской думы сократили на 36%: общая экономия расходов в 2021 году составит более 7 млн рублей. Сэкономленные средства пойдут на дополнительное финансирование социально значимых статей городского бюджета.