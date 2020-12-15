Иван Черезов возглавил новую постоянную комиссию Госсовета Удмуртии

Депутаты приняли решение разделить комиссию по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту на две.

Ижевск. Удмуртия. Биатлонист Иван Черезов возглавил новую постоянную комиссию Госсовета Удмуртской Республики. Решение было принято на сессии регионального парламента во вторник, 15 декабря.

На заседании депутаты разделили постоянную комиссию по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту на две. Первую – по науке, образованию, культуре и национальной политике – продолжит возглавлять Татьяна Ишматова. Второй – по физической культуре, спорту и молодежной политике – будет руководить Иван Черезов.