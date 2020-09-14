Иван Черезов выиграл дополнительные выборы депутатов Госсовета Удмуртии

По Буммашевскому одномандатному округу он получил наибольшее число голосов.

Ижевск. Удмуртия. По предварительным данным, на дополнительных выборах депутатов Госсовета Удмуртии победу одержал Иван Черезов. Итоги голосования по Буммашевскому одномандатному округу опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики.

Черезов, выдвигавшийся от «Единой России», получил поддержку 3 047 человек. Второе место заняла Наталья Оганезова (ЛДПР) – 1 015. Третий результат у Натальи Кудрявцевой (КПРФ) – 988 голосов.

Напомним, что место в Госсовете Удмуртии освободилось после того, как свои полномочия сложил Фарит Губаев. Он решил идти на выборы в Гордуму Ижевска.