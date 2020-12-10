Проект создания залогового фонда в Удмуртии поставили на паузу

По словам и. о. первого вице-премьера Удмуртии, есть более интересные инструменты поддержки инвесторов.

Ижевск. Удмуртия. Проект создания собственного залогового фонда Удмуртии пока поставили на паузу. Об этом на встрече с журналистами рассказал и. о. первого заместителя председателя правительства Удмуртской Республики Константин Сунцов.

«Здесь пока на паузе, я думаю, потому что с точки зрения мотивации инвестиций, поощрения инвестиций у нас сейчас есть проекты поинтереснее, посильнее», - сообщил он. При этом он отметил, что залоговый фонд в целом нужен. Этот инструмент применяется в ряде регионов. «Я знаю, у соседей он есть, но его практически не применяют, потому что риски высокие», - сказал Константин Сунцов.

К более интересным проектам и. о. вице-премьера отнес возможность в 2021 году построить инфраструктуру для инвестпроектов на 2,9 млрд рублей за счет списания части бюджетных кредитов.