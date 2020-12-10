Проект создания залогового фонда в Удмуртии поставили на паузу

По словам и. о. первого вице-премьера Удмуртии, есть более интересные инструменты поддержки инвесторов.
Ижевск. Удмуртия. Проект создания собственного залогового фонда Удмуртии пока поставили на паузу. Об этом на встрече с журналистами рассказал и. о. первого заместителя председателя правительства Удмуртской Республики Константин Сунцов.
«Здесь пока на паузе, я думаю, потому что с точки зрения мотивации инвестиций, поощрения инвестиций у нас сейчас есть проекты поинтереснее, посильнее», - сообщил он. При этом он отметил, что залоговый фонд в целом нужен. Этот инструмент применяется в ряде регионов. «Я знаю, у соседей он есть, но его практически не применяют, потому что риски высокие», - сказал Константин Сунцов.
К более интересным проектам и. о. вице-премьера отнес возможность в 2021 году построить инфраструктуру для инвестпроектов на 2,9 млрд рублей за счет списания части бюджетных кредитов.
Напомним, что залоговый фонд позволяет предоставлять залоговую массу для проектов, которым ен хватает собственных источников. В 2019 году власти Удмуртии внесли законопроект о создании фонда в Госсовет республики, но позже отозвали. В октябре этого года к вопросу вернулись вновь.