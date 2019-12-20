Законопроект о залоговом фонде отозвали из Госсовета Удмуртии

Связано это с планами представить пакетное решение по поддержке инвесторов.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии отозвали из регионального Госсовета законопроект о залоговом фонде. Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров республики Ярослав Семенов.

Как пояснил председатель правительства информационному агентству «Сусанин», это связано с планами представить в заксобрание пакетное решение по поддержке инвесторов.

«Ко второму кварталу 2020 года Минэкономики совместно с Минимущества разработают сразу несколько законопроектов: сам проект закона о залоговом фонде, проект об изменении закона о государственной поддержке инвестиционной деятельности и порядок предоставления объектов залогового фонда. Это необходимо для более оперативной, удобной и эффективной поддержке инвесторов», - рассказал он.

Напомним, что при создании залогового фонда его имущество будет выступать обеспечительной мерой по обязательствам предпринимателей, возникшим при заключении кредитных соглашений.