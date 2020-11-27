Первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин назначен торгпредом России в Сингапуре

На посту заместителя председателя правительства Удмуртии он проработал с 2017 года.

Ижевск. Удмуртия. Первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин покинул пост. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики. Он назначен торговым представителем России в Сингапуре. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Свинин занимал пост вице-премьера региона с 2017 года.

Напомним, что глава Удмуртии Александр Бречалов анонсировал возможный уход Александра Свинина в начале ноября во время большого интервью представителям республиканских СМИ.

Наша справка: Свинин Александр Александрович, родился 4 января 1988 года в Сыктывкаре Республики Коми. В 2009 году окончил Санкт-Петербургский Государственный инженерно-экономический университет (бакалавр по направлению «Менеджмент»), в 2011 году – Национальный Исследовательский Университет «Высшая Школа Экономики», магистр менеджмента по направлению «Менеджмент».

2005 год – менеджер ООО «Асстрой»;

2006-2007 – специалист по персоналу ОАО «ЛОМО»;

2007 – ассистент по подбору персонала ООО «Келли Сервисез Си-Ай-Эс»;

2008-2009 – администратор по массовому подбору персонала, консультант по подбору персонала ООО «Келли Сервисез Си-Ай-Эс»;

2009-2010 – специалист 1 разряда, старший специалист 2 разряда РО Федеральная служба по финансовым рынкам СЗФО;

2010-2011 – консультант 3 категории, консультант ООО «Анкор финансовые услуги»;

2011-2012 – директор департамента развития ООО «Опора-кредит»;

2012-2017 – генеральный директор ООО «Смарт старт»;

2015-2017 – генеральный директор Фонда «Перспектива»;

2017 год – советник главы Удмуртской Республики по экономике;

2017-2020 – первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики.